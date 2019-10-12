Эффектная Оля Полякова показала кубики на прессе и похвасталась достижением

Оля Полякова, чтобы держать себя в отменной форме, активно занимается спортом. Летом она даже подробно показала свою тренировку на свежем воздухе от и до, дав возможность поклонникам "подсмотреть" эффективные упражнения на все группы мышц. Сперблондинка часто берет себе в компаньоны старшую дочь Машу, которая старается не отставать от звездной мамы, тем более девочка подалась в модельный бизнес. Результат физической активности певицы можно оценить не только живьем на ее концерта, но и по фото и видео. Так, в сториз instagram она похвасталась стальным прессом с кубиками.

Фото спортивной Королевы ночи опубликовал ее тренер Сергей Шеремета. "Как прогресс у Оли?" - спросили его подписчики. "У Оли все хорошо", - коротко ответил он и в доказательство предоставил снимок. На фото певица подняла кофту и показала плоский спортивный животик.

Также в сториз звезды можно увидеть короткий ролик с ее шоу-балетом. В кадре Оля продемонстрировала прекрасную растяжку.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Кроме того, она поделилась с поклонниками в фотоблоге радостной новостью – количество ее подписчиков достигло 2 млн.! По такому случаю Суперблондинка записала обращение. "Любимые мои, на 2 миллиона. Какое счастье, что вы со мной! Люблю вас. Спасибо вам большое, каждому, каждому!" - эмоционально высказалась она.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также Оля не удержалась и показала фотоколлаж. Она изображена в белоснежном сдельном купальнике и красных туфлях с шариками в руке, которые образуют цифру 2 000 000.

"Вас теперь здесь так много - целых 2 миллиона. Представляете? Вы вдохновляете меня быть еще лучше. Спасибо, что со мной! Люблю", - написала певица.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Комментаторы порадовались достижению своей любимицы и задарили ее комплиментами.

Поздравляю! Ты лучшая

Королевна!

Богиня

Красуня

Просто королева

Королева ночи, Суперблондинка, Вы прекрасны! Успехов вам, вы вдохновляете миллионы!

Шикарная

Самые - самые ноги Украины

Скриншот комментариев

Кстати, Оля Полякова поразила экстравагантным латексным нарядом на седьмом эфире шоу Танцы со звездами 2019.