Эффектная Оля Полякова после долгого молчания взорвала сеть пикантным фото

Оля Полякова долго не появлялась в соцсетях и не баловала поклонников фото и видео, но решила все исправить, опубликовав свежий пикантный снимок. На последних кадрах звезда красуется в умопомрачительных откровенных нарядах во время съемок шоу "Х-фактор". Эффектное появление в Instagram артистка сопроводила честным признанием – она очень соскучилась по своим поклонникам.

Оля позировала у зеркала, демонстрируя экстремальное декольте и роскошный бюст. На "Королеве ночи" - латексный черно-красный наряд, состоящий и мини-юбки и облегающей майки, повторяющей в точности волнительные изгибы фигуры. Макияж у звезды как обычно броский и яркий, а волнистые волосы обрамляют лицо.

"Дорогие мои, я опять с вами, надеюсь, скучали, ибо я очень!" - призналась "суперблондинка".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники оценили эффектное появеление звезды после длительного отсутствия. Они буквально завалили Олю комплиментами и сообщили, что ее чувства взаимны. Также фаны активно интересовались, где пропадала их любимица.

"До чего же хороша!", "Яка гарнюня!", "Очень-очень скучали!", "Красотка", "Шикарная леди, восхищаюсь Вами!", "Какая прелесть!", "Гарне декольте", "Конечно скучали, а как же без вас, скучно жить!", "Богиня", "Скучали, еще и как! Красотка Вы!", "Очень красивая! Так держать", "Яркая", "Оля, ты супер", "Девушка моей мечты" - без стеснения писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова восхитила появлением на съемках "Х-фактора" в платье-мини с пикантными шнуровками.

Также Оля Полякова покорила сеть дерзким латексным нарядом, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Кстати, Оля Полякова побаловала сеть снимком в "образе Барби", сверкнув роскошным декольте на камеру.