Дзидзьо-пряник и колыбельная от "Беz Обмежень": сказочные перевоплощения в "Різдвяній історії з Тіною Кароль"

22, 23 и 24 декабря в столичном "Дворце спорта" состоятся 4 гала-концерта "Різдвяна історія з Тіною Кароль", телеверсию которого "1+1" покажет на новогодние праздники. На теплом семейном шоу, которое объединит украинские традиции и социальную миссию, популярные украинские звезды в сказочных образах исполнят колядки и щедровки.

Душевный рождественский концерт возродит многовековые украинские традиции и покажет важность духовных ценностей. Известные артисты - MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, THE HARDKISS, DZIDZIO, KAZKA, Беz Обмежень, Олег Скрипка и ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT и звезды "Голосу Країни" споют колядки в неожиданной современной интерпретации. А коллективы "Женского Квартала", яркие участники шоу "Танці з зірками", оркестр Вооруженных сил Украины и ансамбль "Калина" добавят еще больше красок и атмосферы семейного праздника.

В преддверии гала-концертов артисты включились в активный процесс репетиций, а создатели раскрыли первые подробности атмосферной рождественской истории.

Как рассказывает Тина Кароль, зрителю стоит ожидать сказочных перевоплощений и нестандартных постановок.

"Я очень рада, что все артисты готовы экспериментировать и легко поддержали наши задумки. Мы все вместе хотим подарить зрителям настоящую сказку и уже начали активно репетировать, продумывать до деталей образы. Кто-то будет более современный, а кто-то окунется в историю и возродит дух древнего Рождества. Вы не увидите тех привычных вам артистов, в "Різдвяній історії з Тіною Кароль" все будет сказочнее: музыка, образы, костюмы, чудо, вертеп и традиции", - делится атмосферой Тина Кароль.

Любимец всех детей и взрослых, добрый и позитивный Дзидзьо на сцене создаст феерию в пряничном домике и сам перевоплотится в имбирным пряник, который традиционно ассоциируется с Рождеством. Он споет известную украинскую колядку "Нова радість стала" и в современной интерпретации соединит ее со своим хитом "Вихідний". А компанию ему составят юный коллектив "Open kids".

"Я дуже люблю колядки ще з дитинства, сам знаю їх досить багато, - рассказывает Михаил Дзидзьо. - Впевнений, що українську традицію колядувати і щедрувати потрібно зберігати і передавати наступним поколінням. Коли я отримав запрошення від Тіни Кароль взяти участь у такому різдвяному шоу, то дуже зрадів! Бо Різдво - це саме те родинне свято, яке я найбільше люблю, коли збирається вся родина. Номер, який ми придумали з постановниками, буде щирим і яскравим! Символічно, що я буду виступати з дітками, які найбільше чекають Новорічних свят і Різдва".

В непривычном лирическом амплуа появится рок-группа "Беz Обмежень". Под аккомпанемент симфонического оркестра они исполнят популярнейших хит - колыбельную "Silent night" ("Тиха ніч") и соединят ее вместе со своей песней "Зорі запалали". Вокалист группы Сергей Танчинец, которого называют украинским Фрэнком Синатрой, проникновенным и сильным тембром придаст рождественской песне новое дыхание.

"Мы уже встречались с артистами, репетировали, и я себе представляю, как это будет выглядеть уютно! Будто ты сидишь дома с семьей у камина, пьешь какао, а за окном хлопьями падает снег. С нетерпением жду, чтобы поделиться этим настроением со зрителями", - рассказывает Тина Кароль.

Чем еще будут удивлять артисты в "Різдвяній історії з Тіною Кароль", и какой сюрприз подготовил MONATIK, станет известно уже скоро.

Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" - команда больших развлекательных проектов "1+1 Продакшн" под руководством Владимира Завадюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink произвела фурор в мире.

Праздничные гала-концерты пройдут 22 декабря (16:00 и 20:00), 23 и 24 декабря (20:00) в столичном "Дворце спорта", а телеверсию шоу канал "1+1" покажет на рождественские праздники.

Билеты на теплое рождественское шоу можно купить на сайте Kontramarka.ua.

Отметим, участниками "Різдвяної історії з Тіною Кароль" также станут выдающиеся персоналии, которые продемонстрировали значимые достижения в уходящем году. Артисты, спортсмены, общественные деятели и талантливые дети - Тина Кароль соберет лучших из лучших для празднования самого душевного времени года. Также певица вместе с трогательным проектом "Здійсни мрію" воплотит в жизнь большие мечты маленьких детей, чтобы подарить исцеляющую радость и надежду. А среди зрителей в зале прямо во время концерта разыграют ценные новогодние подарки.