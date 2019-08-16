DZIDZIO признался, зачем его маме 8 холодильников

DZIDZIO в эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", рассказал, как провел выходные с мамой и зачем ей понадобилось 8 холодильников. Кстати, до этого певец признался, от какого напитка у него "начинаются нервы".

Как известно, 24 августа группа DZIDZIO выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!", которое покажут на канале "Украина" в 20:00. На прошлой неделе певец провел три дня с мамой, и в программе "Ранок з Україною" откровенно рассказал, как это было.

"Она меня так кормила! Там надо было восемь холодильников, потому что все не помещалось, а она все хотела в меня сразу запихнуть, ведь я голодный, не доедаю", – смеясь, поделился лидер группы DZIDZIO Михаил Хома в эфире канала "Украина".

Мама DZIDZIO уже много лет живет в Португалии, поэтому каждая встреча с матерью для артиста на вес золота. Сейчас женщина далеко, но вместе они достраивают семейный дом в селе Бортники Львовской области. Музыкант признается – мечтает о том, чтобы вся семья как можно скорее собралась в нем за большим праздничным столом.

Дзидзьо со своей мамой (фото: прес-служба)

Кроме тог, Михаил Хома рассказал о своем "месте силы". При этом украинский певец и участник нового сезона шоу Танці з зірками 2019 с грустью отметил – был период, когда его "место силы" разрушалось.

"Это дом, где съезжается вся наша семья и она очень большая! На Пасху, на Рождество всегда наша семья в сборе", – поделился лидер группы DZIDZIO Михаил Хома в эфире "Ранку з Україною".

Родной дом в селе Бортники Львовской области артист мечтал показать в комедии "DZIDZIO Перший раз". Но планы полностью разрушились… В прошлом году семья артиста решила поменять в старом доме крышу.

"Начался сильный дождь, а дом из глины. Начало все рушиться, валиться – а у меня страшные слезы, но я же в Киеве и ничего не могу сделать", – рассказал Михаил Хома.

Поэтому артист решил отстроить дом заново. К ремонту присоединилась и мама певца, которая уже много лет живет в Португалии. И дом, где будет собираться все семья – главная мечта музыканта.

"Род, семью нужно уважать и беречь!" – говорит лидер группы DZIDZIO.

Михаил Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Напомним, что DZIDZIO Михаил Хома стал одини из звездных участников самого танцевального проекта Танці з зірками 2019, который стартует 25 августа. На своїй страничке в сети instagram певец уже активно показывает фото и видео с интенсивых тренировок.

"Боже, как мне тяжело, но я это сделаю! Крсиво сделаю, обещаю", - подписал один из снимков Дзидзьо, позируя утомленным на фоне стены.

Дзидзьо во время подготовки к прямым эфирам Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

Напомним, ранее Анна Ризатдинова восхитила уникальным архивным видео 22-летней давности. На видео 4-летняя Аня танцует вальс. Отметим, что именитая украинская гимнастка также стала звездной участницей шоу Танці з зірками 2019.

Также до этого Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках.