DZIDZIO поделился отношением к мужским beauty-процедурам

DZIDZIO (фото: ТК "Украина")

Как-то DZIDZIO пообещали, что он станет на 15 лет моложе!

За кулисами концерта-награждения главных хитов 2019-го года «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, популярный артист DZIDZIO откровенно рассказал, какие мужские процедуры красоты испытал на себе и какие из них ни за что не согласится повторить. Кстати, ранее DZIDZIO рассказал, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь.

Лидер мегапопулярной группы «DZIDZIO» Михаил Хома в эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» признался, что когда-то согласился на необычный для себя эксперимент, после которого боялся посмотреть на свое отражение.

«Я один раз был на такой процедуре, где мне сделали эпиляцию. И я вам скажу, что стеснялся себя полгода – не подходил к зеркалу! Тогда я понял – у меня такая порода, поэтому, любите меня таким, как я есть. Многим это нравится во мне», – поделился артист.

Несмотря на неудачный опыт с бритьем, музыкант все же решился попробовать на себе еще одну новинку, а именно – криотерапию.

«Раз пробовал, это было во Львове, в подвале одного отеля. Мне сказали девушки, что я стану на 15 лет моложе. Нуууу, на 7 лет стал – на 15 не получилось, потому что мне надо было бежать, – рассказал DZIDZIO за кулисами концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет 31 декабря в 00:00. – Честно говоря, я ничего не понял, потому что очень переживал – по сторонам уже ходили люди, у них уже должен был начаться сеанс. А когда увидели, что это Dzidzio, говорят: «Да не надо! Мы подождем, сидите...». Я пошел, и помолодел всего на 7 лет, а не на 15».

DZIDZIO (фото: ТК "Украина")

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.