Джиджи Хадид демонстрирует безупречное тело в якрой съемке для Michael Kors

Джиджи Хадид продолжает покорять модные вершины. Несколько часов назад одна из самых востребованных моделей современности поделилась новой работой. Она стала лицом аромата от американского уже ставшего культовым бренда Michael Kors. Первой о сотрудничестве объявила марка. На странице MK в Instagram появились живописные кадры с райского острова и интригующая подпись: "Побег на Остров Фантазий с новым лицом Michael Kors #Wonderlust. Можете ли вы догадаться, кто она?". Уже через пару дней секрет был раскрыт. Старшая из сестер Хадид предстала здесь же во всей красе – в нежно-розового оттенка купальнике с переплетами и огромным флаконом духов, которые она будет отныне представлять.

Джиджи – лицо нового аромата (фото: instagram.com/gigihadid)

У себя в микроблоге Хадид также поспешила поделиться радостной новостью. Она опубликовала несколько ярких снимков и короткое видео. Девушка позирует на фоне лазурной воды и голубого неба. Теперь на ней надето яркое платье в оранжевых тонах со спущенной линией плеч и развевающимся шлейфом. Дополняет картину мокрая укладка и макияж в сочных летних тонах. "Офис мечты. Так рада быть новым лицом @MichaelKors #Wonderlust. Большое спасибо и любовь всем в Kors за то, что они превратили Turks & Caicos в мой личный Остров Фантазий. Удачной поездки вам всем", – как всегда с восторгом написала Джиджи.

Новая работа получилась максимально яркой и летней (фото: instagram.com/MichaelKors)

Несколько часов назад бренд представил и полную версию видео. Здесь, помимо уже упомянутых нарядов, 24-летняя модель примерила массу разнообразных луков. Кажется, на пляже развернулась целая жизнь юной красотки. Вот она выходи из воды в стильном белом платье и с огромной кожаной сумкой, затем появляется в соблазнительно ярко-розовом бикини, веселится в банном халате… Кадры сменяются элементами йоги, которые выполняет звезда, в розовом спортивной наряде. После чего Джиджи уже красуется в золотистых босоножках, а потом – восседает в плетеном кресле в брюках с принтом…

Еще одна фешн-победа Джиджи (фото: instagram.com/inezandvinoodh)

Разумеется, такая роскошная съемка и красота Джиджи вызвала шквал эмоций у фанатов бренда и самой модели. Так что наверняка новый аромат при первом же появлении в парфюмерных магазинах снесут с прилавков!