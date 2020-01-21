Дженнифер Лопес сразила наповал стальным прессом и упругими формами в "хищных" легинсах

50-летняя Дженнифер Лопес - ежедневный пример вдохновения и спортивной мотивации. Латиноамериканская красотка в свои 50 выглядит на 30! Что она в очередной раз доказала во время прогулки с дочкой. Напомним, что 19 января в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения наград от Премии Гильдии киноактеров - так называемая SAG Awards. На красной дорожке под руку с Алексом Родригесом также блистала Джей Ло, которая выбрала для торжественного случая элегантное вечернее платье в пол черного цвета. Наряд открывал покатые плечи своей обладательницы. После очередного светского мероприятия Лопес вернулась в Майами, где проходит репетиция к открытию суперкубка Super Bowl 2020.

По прибытию в Майами звезда сразу же отправилась в спортзал. Поклонники Джей Ло хорошо знают, насколько ответственно их любимица относится к спорту и правильному питанию. Все же ее потрясающая фигура в 50 лет - результат ежедневного упорного труда. Певица и актриса неоднократно уточняла в интервью, что многочисленные красные дорожки и премьера для нее - не помеха. Она в любой точке мира найдет тренера, зал или же просто выйдет на пробежку вокруг отеля. Было бы желание, а возможность найдется всегда.

Скриншоты: instagram.com/jlo.lovers

После тренировки певица попала в объектив папарации. Красотка выбрала эффектный спортивный аутфит - облегающие легинсы с анималистичным принтом в виде леопардовых пятен, а также черный кроп-топ. Наряд отлично подчеркнул пышные спортивные формы Джей Ло, а также ее поистине стальной пресс.

Волосы Дженнифер собрала в небрежный пучок. Даже для похода в зал суперзвезда готова к неожиданным “налетам” папарацци. В ушах поблескивали на солнце массивные серьги-кольца. Также она выбрала массивные солнцезащитные очки.

Кстати, на прогулке Лопес была замечена со своей 11-летней дочкой Эммой. Мама с дочкой мило прогуливались после занятий. А заметив камеры, были не против подарить папарацци улыбки.

Джей Ло с детьми (фото: .instagram.com/jlo)

Отметим, что у Дженнифер двое детей-двойняшек - дочка Эмми и сын Макс. Отцом детей является экс-супруг Лопес - певец Марк Энтони. Пара официально расписалась всего через пару недель после разрыва Энтони с первой женой - в июне 2004 года. Летом 2011 года пара объявила о намерении развестись. К слову, инициатором развода была именно Джей Ло, которая объяснила свое решение “проблемными точками” в отношениях с Энтони. 16 июня 2014 года Дженнифер официально развелась с Марком Энтони.

Напомним, что 3 февраля 2020 года в Майами состоится Super Bowl LIV - 54-й Суперкубок и 50-й чемпионат Национальной футбольной лиги современной эры. Одно из самых ожидаемых спортивных мероприятий США будут открывать две суперзвезды - Шакира и Дженнифер Лопес.

Напомним, ранее тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов.