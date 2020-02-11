Дженнифер Энистон – 51: пять главных секретов красоты вечно молодой актрисы
Дженнифер Энистон (коллаж: РБК-Украина)
Звезда знает все о безупречном внешнем виде
Дженнифер Энистот 11 февраля отмечает день рождения. С трудом верится, но в этом году звезде «Друзей» и «Утреннего шоу» исполнился 51 год. Одна из самых популярных в мире актрис и просто всеобщая любимица при этом выглядит молодо и свежо. И смело заявляет: возраст давно пора перестать воспринимать как преграду для потрясающего внешнего вида.
Дженнифер выглядит просто потрясающе! (фото: instagram.com/jenniferaniston)
«Мне кажутся странными выражения типа «Ты выглядишь отлично для своего возраста». Я думаю, что нам нужно установить этикет вокруг этого диалога и остановить словоблудие», – сказала Дженнифер в интервью InStyle.
Как бы там ни было, но праздник любимой актрисы – отличный повод восхититься ее неувдающим внешним видом и вспомнить главные правила красоты телезвезды.
Актриса полна энергии (фото: instagram.com/jenniferaniston)
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Внутреннее наполнение. Внешний уход важен, но первостепенно – то, чем ты себя наполняешь изнутри. Энистон перепробовала массу диет и пришла к выводу, что нет ничего лучше питания цельными продуктами и отказа от рафинированных. Дженнифер начинает свой день со стакана свежевыжатого сока (любимый у нее – сельдереевый), а в течение дня ест много зелени и овощей. Также звезда помнит о водном режиме и пьет специальные пищевые добавки с комплексом необходимых организму минералов.
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Регулярный уход. Главным своим секретом Дженифер считает регулярное увлажнение кожи и грамотный уход. Бюьти-рутина давно превратилась для нее в настоящую идею фикс. «Я думаю, это потому, что моя мама посоветовала мне начать увлажнять кожу, когда мне исполнилось 15 лет», – говорит Дженнифер. «Я использую Aveeno с подросткового возраста». К слову, в 2013-м году она стала лицом этого американского бренда.
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Защита от солнца. Еще одна бьюти-истина, которую звезда, к сожалению, и сама осознала довольно поздно. Так, Дженнифер признается, что считает это своим главным недочетом в уходе, но надеется, что ее хорошая наследственность восторжествует. «У моей бабушки в 98 лет была потрясающе мягкая, великолепная кожа, и она просто наносила оливковое масло на тело», – рассказывает Энистон.
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Косметология в помощь. Актриса обожает походы к косметологу и сходу может назвать массу любимых процедур. Сейчас она «подсела» на микротоки, а также инфракрасные ванны. К последним ее приучила подруга и коллега по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. Также актриса часто посещает спа-салоны. А из экспресс-методов у нее – холодные ванночки. «Возьмите миску с ледяной водой и промойте лицо 25 раз. Это отличный способ разбудить кожу», – откровенничает кинодива.
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Не забывайте о волосах. Прическа – пожалуй, главная визитная карточка Дженнифер. За гладкие сияющие волосы без проблесков седины и идеальную укладку отвечает ее персональный стилист-парикмахер. Еще один секрет – специальное «омолаживающее» окрашивание, когда возле лица делаются светлые прядки. Энистон регулярно делает ухаживающие салонные процедуры. Но и о домашнем уходе не забывает: маски, масла и несмываемые средства – мастхэв звезды.