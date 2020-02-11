Дженнифер Энистон – 51: пять главных секретов красоты вечно молодой актрисы

Дженнифер Энистон (коллаж: РБК-Украина)

Звезда знает все о безупречном внешнем виде

Дженнифер Энистот 11 февраля отмечает день рождения. С трудом верится, но в этом году звезде «Друзей» и «Утреннего шоу» исполнился 51 год. Одна из самых популярных в мире актрис и просто всеобщая любимица при этом выглядит молодо и свежо. И смело заявляет: возраст давно пора перестать воспринимать как преграду для потрясающего внешнего вида.

Дженнифер выглядит просто потрясающе! (фото: instagram.com/jenniferaniston)

«Мне кажутся странными выражения типа «Ты выглядишь отлично для своего возраста». Я думаю, что нам нужно установить этикет вокруг этого диалога и остановить словоблудие», – сказала Дженнифер в интервью InStyle.

Как бы там ни было, но праздник любимой актрисы – отличный повод восхититься ее неувдающим внешним видом и вспомнить главные правила красоты телезвезды.

Актриса полна энергии (фото: instagram.com/jenniferaniston)