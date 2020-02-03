Дженнифер Энистон намерена завести тесную дружбу с Меган Маркл и сняться с ней в кино

Дженнифер Энистон (коллаж: РБК-Украина)

Энистон обрадовалась переезду Маркл в Канаду

Меган Маркл и Дженнифер Энистон стали самыми обсуждаемыми знаменитостями начала 2020 года. Как известно, 38-летняя супруга принца Гарри попала в водоворот событий, связанных с их недавним отречением от королевских обязанностей и переездом в Канаду. А вот Дженнифер Энистон продолжает обрастать “любовными сплетнями” в связи с недавним воссоединением с Брэдом Питтом. Теперь Меган и Дженнифер “сошлись”. СМИ стало известно, что звезда сериала “Друзья” весьма обрадовалась переезду принца Гарри и Меган Маркл в Канаду. Так как актрисы давно знакомы друг с другом и теперь у них появится больше возможности общаться. Кроме того, Энистон рассчитывает на сотрудничество с Маркл!

Так, Дженнифер Энистон намерена встретиться с Меган Маркл и принцем Гарри в Канаде. На данный момент Энистон готовится к временному переезду в Канаду, где будет проходить работа над ее будущим фильмом “Тайна убийства”. Об этом сообщает источник издания RadarOnline.

Инсайдер издания сообщил, что Энистон является едва ли не “давней фанаткой” Меган. В частности, Джен восхищается ее драматическим талантом. Энистон даже рассчитывает, что когда-нибудь они с Меган смогут встретиться на одной съемочной площадке и поработать вместе.

Дженнифер Энистон и Меган Маркл (скриншот: radaronline.com)

Также у актрис немало общих звездных друзей Например, Джордж Клуни.

“Джен очень восхищается Меган и ее игрой в сериале “Форс-мажоры” (Suits). Также Энистон открыта для совместной работы с Меган после ее возвращения в мир шоу-бизнеса, - рассказал инсайдер RadarOnline. - У них много общего и много общих друзей, включая Клуни. Так что между Меган и Дженнифер уже завязался дружеский контакт”.

“Они уже созванивались и договаривались о встрече. В скором времени Меган и Гарри поедут в Лос-Анджелес, где собираются устраивать вечеринку для друзей. Там они точно увидятся с Энистон”, - уточняет источник.

Также известно, что Энистон прилетит в Канаду в июне или июле, чтобы начать съемки нового фильма. 50-летняя актриса рассчитывает чаще видеться с герцогиней Сассекской.

Напомним, ранее в британских СМИ активно стала распространяться информация о том, что королевская семья Великобритании готова к возвращению Меган Маркл и принца Гарри обратно. При этом именитые родственники пообещали Меган и Гарри подыскать для них "укромный уголок" в одном из многочисленных поместий монаршей семьи в этой стране. Однако позже герцоги Сассекские ясно дали понять, что на Канаду у них большие планы.