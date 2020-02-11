Дженнифер Энистон и Брэд Питт "тайно" встретились на одной из вечеринок после Оскара-2020

После церемонии SAG Awards-2020 (26-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США), которая состоялась 19 января, Дженнифер Энистон и Брэд Питт стали топ-звездами американских таблоидов. Теплая встреча экс-супругов за кулисами светского мероприятия подарила поклонникам надежду на их скорое “воссоединение”. В принципе, пара действительно воссоединилась. Как известно, Энистон долгое время не могла простить Питту его измену — в 2005 году во время съемок фильма “Мистер и миссис Смит” Питт закрутил роман с Анджелиной Джоли, после чего Энистон подала на развод. Поэтому теплая встреча Джен и Брэда за кулисами SAG Awards — знак их примирения.

Теплая встреча Энистон и Питта на церемонии SAG Awards (скриншоты поста: instagram.com/yahooentertainment)

И все же поклонники пары ждут больше новостей от актеров, искренне надеясь, что у актеров “не все потеряно”. Фанаты экс-супругов надеялись увидеть своих любимчиков во время премии Оскар-2020, которая прошла с 9 на 10 февраля. Однако Энистон не попала в списки номинантов. Да и на красной дорожке Оскара не была замечена. Зато напомним, что Брэд Питт получил заветную статуэтку за “Лучшую мужскую роль второго плана” в фильме “Однажды в Голливуде”.

Джен так и не появилась на торжественной церемонии. И все же, как стало известно инсайдерам американских таблоидов, Энистон и Питт таки встретились! Джен и Брэд стали гостями одной из многочисленных вечеринок по случаю завершения церемонии Оскар-2020. Одну из таких афтепати организовал американский писатель Гай Озери.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон на одной из вечеринок Оскара-2020 (скриншот поста: instagram.com/friends90s)

На шумной вечеринке экс-супрги и встретились. По словам очевидцев, Энистон мило поздравила бывшего супруга с заслуженной победой. Брэд также поблагодарил экс-возлюбленную за поздравление и внимание. Однако на этот раз обошлось без нежных объятий и держаний за руки.

Как сообщают инсайдеры, Энистон и Питт пробыли на вечеринке Озери недолго. Вела себя парочка сдержанно и скромно. Быть может, актеры не хотят в очередной раз давать повод для столь бурных сплетен в сети о своем возобновленном “романе”.

К слову, сегодня, 11 февраля, Энистон отмечает свой день рождения. Звезде сериала “Друзья” исполнился 51 год.

Актриса однозначно будет проводить вечеринку по этому случаю. Кто знает, быть может, на ней будет также присутствовать и Питт.

Тем временем в американских СМИ появились другие слухи — якобы звезда “Друзей” намерена воссоединиться с другим своим экс-бойфрендом Джоном Майером. Сама актриса все эти слухи никак не комментирует и вообще держит в секрете свою личную жизнь.