Джамала восхитила "цветочным" фотосетом и назвала свои любимые фильмы

Певица на карантине полюбила "домашние" фотосесии и регулярно радует фанатов
Каждый развлекается на карантине, как может - и звезды не исключение. К примеру, Джамала много времени уделяет двухлетнему сыночку Эмиру-Рахману - на днях певица дала малышу мастер-класс игры на барабане и восхитила поклонников его музыкальными талантами, ну весь в маму! Кроме того, артистка, которая сейчас ожидает второго ребенка и находится уже на приличном сроке, любит красиво наряжаться и устраивать яркие домашние фотосеты.
На свежих кадрах в своем Instagram Джамала примерила платье с геометрическим принтом, однако акцент на фото сделан не на артистке, а на экзотическом белом цветке. Он снят на переднем плане, а исполнительница задумчиво позирует на заднем.
Певица решила также рассказать о своих любимых фильмах, которые она готова снова и снова пересматривать.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Сегодня в рубрике #фильмынакарантине уже классика, проверенная временем. Картины, которые я периодически пересматриваю.
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Вуди Аллен “Вики Кристина Барселона”
Вуди Аллен - это режиссер на все времена. Для меня когда вроде бы все новое, что хотел, посмотрел, а к старью не хочется возвращаться, всегда есть бесконечный бэк-каталог Вуди Аллена. Там всегда найдется отличный фильм, до которого раньше не доходили руки. Мне очень нравится его стиль повествования.
Фильм “Вики Кристина Барселона” я выбираю за настроение, легкость и прекрасный актерский состав. Ну и всегда приятно вспомнить знакомство с Ребеккой Холл на рождественской вечеринке в Лондоне.
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Уэс Андерсон “Отель “Гранд Будапешт”
Уэс Андерсон - режиссер, фильмы которого можно смотреть неограниченное количество раз. Его картины - это настроение, красота в кадре и юмор.
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Педро Альмодовар “Возвращение”
Любителям драм рекомендую пересмотреть всего Альмодовара. Здесь вы всегда найдёте невероятно красивые кадры и очень красивых актрис, красота которых в их необычности. Я люблю Пенелопу Крус. И Альмодовар, похоже, тоже ее любит.
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Делитесь в комментариях своими любимыми фильмами!" - поделилась Джамала.
Пользователи сети поблагодарили артистку за рекомендации и не забыли восхититься эффектными снимками и ее красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее беременная Джамала в пестром платье показала внушительный животик.