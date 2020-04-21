Джамала восхитила "цветочным" фотосетом и назвала свои любимые фильмы

Каждый развлекается на карантине, как может - и звезды не исключение. К примеру, Джамала много времени уделяет двухлетнему сыночку Эмиру-Рахману - на днях певица дала малышу мастер-класс игры на барабане и восхитила поклонников его музыкальными талантами, ну весь в маму! Кроме того, артистка, которая сейчас ожидает второго ребенка и находится уже на приличном сроке, любит красиво наряжаться и устраивать яркие домашние фотосеты.

На свежих кадрах в своем Instagram Джамала примерила платье с геометрическим принтом, однако акцент на фото сделан не на артистке, а на экзотическом белом цветке. Он снят на переднем плане, а исполнительница задумчиво позирует на заднем.

Певица решила также рассказать о своих любимых фильмах, которые она готова снова и снова пересматривать.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Сегодня в рубрике #фильмынакарантине уже классика, проверенная временем. Картины, которые я периодически пересматриваю.

⠀

Вуди Аллен “Вики Кристина Барселона”

Вуди Аллен - это режиссер на все времена. Для меня когда вроде бы все новое, что хотел, посмотрел, а к старью не хочется возвращаться, всегда есть бесконечный бэк-каталог Вуди Аллена. Там всегда найдется отличный фильм, до которого раньше не доходили руки. Мне очень нравится его стиль повествования.

Фильм “Вики Кристина Барселона” я выбираю за настроение, легкость и прекрасный актерский состав. Ну и всегда приятно вспомнить знакомство с Ребеккой Холл на рождественской вечеринке в Лондоне.

⠀

Уэс Андерсон “Отель “Гранд Будапешт”

Уэс Андерсон - режиссер, фильмы которого можно смотреть неограниченное количество раз. Его картины - это настроение, красота в кадре и юмор.

⠀

Педро Альмодовар “Возвращение”

Любителям драм рекомендую пересмотреть всего Альмодовара. Здесь вы всегда найдёте невероятно красивые кадры и очень красивых актрис, красота которых в их необычности. Я люблю Пенелопу Крус. И Альмодовар, похоже, тоже ее любит.

⠀

Делитесь в комментариях своими любимыми фильмами!" - поделилась Джамала.

Пользователи сети поблагодарили артистку за рекомендации и не забыли восхититься эффектными снимками и ее красотой.

«Возвращение» обалденный фильм. Пересмотрю сегодня

Така гарна

Альмодовара обожаю а еще Джармуша

Классная идея!!! Тоже так пофотаюсь

Гарно

"Дьявол носит Прада", "Гуцулка Ксеня" и "Скажене весілля"

Вики Кристина Барселона пересматривала не раз, фильм настроение и спасибо что напомнила про моего любимого Альмодовара

Найцікавіший фільм-це спостерігати за вашим життям

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее беременная Джамала в пестром платье показала внушительный животик.