Джамала в нежном "цветочном" наряде рассказала, что помогает ей оставаться на позитиве

Джамала и на последних сроках беременности не устает восхищать поклонников цветущим внешним видом и стильными образами - певица регулярно устраивает домашние фотосеты в ярких нарядах. При этом, как призналась 36-летняя звезда, и у нее бывают сложные моменты, когда кажется, что весь мир против тебя.

На своей странице в Instagram артистка поделилась подборкой красочных фото в нежном "воздушном" образе - Джамала позировала на кухне в длинном желтом платье с цветочным принтом и босиком. Эффектный наряд с оголенными плечами подчеркнул округлившийся живот исполнительницы и ее особую женственность в этот прекрасный период.

Певица дополнила лук выразительным макияжем и рассказала, что помогает ей оставаться на позитиве, даже когда проблемы следуют одна за другой.

⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Держи подбородок выше. Stay positive, be positive, будь солнечным, радуйся жизни и ещё несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни.

Близко ли это нашей ментальности или же раздражает? Эти люди вечно “amazing“, всегда восторженные. На вопрос «как дела?» у них один ответ - «все хорошо!» Действительно ли это так? Может, это игра? А если таким отношением к жизни они помогают себе справляться с трудностями? Могу сказать, что конкретно мне в работе, быту и творчестве гораздо легче с открытыми и все же позитивными людьми.

⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Что помогает мне, когда всё не клеится, валится из рук, весь мир против меня и одна за другой неприятные новости?

Во-первых, нужно вкусно поесть. Да, любимое блюдо, самую простую еду, которую любил в детстве. Еда и правда является одним из сильнейших «поднимателей» настроения!!!

Во-вторых, красивая одежда. Можно надеть что-то необязательно яркое, но значимое. Вещь, которая вызывает приятные воспоминания.

В-третьих, МУЗЫКА! Никто не поспорит, что музыка обладает уникальным свойством как удручать, так и вдохновлять. Послушайте любимую песню, посмотрите фильм, сходите на концерт!

И четвёртое, самое важное! «Взлетаю над проблемой». Что это значит? Я вижу проблему с высоты птичьего полёта и продумываю разные варианты ее разрешения. Как режиссёр фильма, который прорабатывает разные концовки своей картины, обязательно заканчиваю хэппи эндом!

Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем. Можно чуток помеланхольничать, но для движения к новым идеям и целям необходимо сбрасывать груз тоски", - подробно поделилась Джамала.

⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала умилила трогательным фото с сыночком Эмиром-Рахманом и обратилась за советом к поклонникам, как объяснить малышу, что у него будет брат или сестра.