Джамала назвала топ-3 фильма для зимнего вечера

Популярная украинская певица Джамала призналась поклонникам в Instagram, что является настоящим киноманом. Она рассказала, что в конце дня любит в компании супруга смотреть новинки кинематографа, особенно в зимние вечера.

"Близкие знают, что я настоящий киноман и сериаломан! Мой идеальный вечер после тяжелого дня - вместе с мужем посмотреть фильм или несколько серий любимого сериала, а затем обсудить и поделиться впечатлениями", - поделилась Джамала.

Также звезда назвала список лучших фильмов, которые ее поразили за последние несколько месяцев:

«Ирландец» Мартина Скорсезе

«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

«Джокер» Тодда Филлипса

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"Я посмотрела эти фильмы с разницей в несколько дней и долго была под впечатлением. Такие актеры, как Аль Пачино, Роберт де Ниро, Брэд Питт, Леонардо ди Каприо, Хоакин Феникс - настоящие мастера своего дела. Не знаю, появятся когда-то столь же талантливые актеры, как эта плеяда. Еще поймала себя на мысли, что Тарантино может снять интересно даже нединамичный фильм", - добавила Джамала.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала умилила семейной фотосессией с мужем и сыном в лавандовом поле.