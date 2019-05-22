ru
ua

Джамала в Ливане очаровала стильным появлением в платье-вышиванке


Джамала поразила красотой в ярком платье-вышиванке

Джамала сообщила поклонникам важную новость – певица наконец прибыла в столицу Ливана – Бейрут. Украинская исполнительница отметила, что здесь состоится первый сольный концерт в этой стране.

По прибытию в Бейрут Джамала показала несколько фото своего яркого образа. Так, на снимках певица позирует в роскошном платье-вышиванке от известного украинского дизайнера Виты Кин. Джамала выбрала красное платье в пол, декорированное народным орнаментом черного, белого и желтого цветов, а также поясом с кистями. Свой образ  исполнительница дополнила черными сандалиями на массивной подошве.

Джамала сделала несколько фото на фоне красочного экзотического пейзажа. И сопроводила их эмоциональной подписью:

"Еще не познакомилась с этим местом, но оно уже завораживает! Столько эмоций от встречи в аэропорту. В ожидании своего первого концерта в Ливане!".

Отметим, что поклонники Джамалы очень душевно встретили ее в аэропорту Бейрута – с караваем, флагами и венком.

Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамалы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми фото и пожелать ей удачи:

  • "Ох, украдут тебя, чую)"
  • "Успіхів, Джа! Все буде добре"
  • "Мы, украинцы Ливана, очень счастливы, что вы здесь, ждем вас на концерте"
  • "Очень красивая"
  • "Красавица, добро пожаловать! Уверенна, вам у нас понравится))"
  • "Надзвичайно гарно!"
  • "До чего прекрасна! Удачи, успехов"
  • "Удачи и отличного успеха, милая"
  • "Успішного виступу"
  • "Дуже поспішаю попасти на ваш концерт у Бейруті. Радію Вашому приїзду"
  • "Фантастична Джамала в фантастичному місці"
  • "Очень красивая!"

Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, до этого Джамала рассказывала, как готовилась к предстоящему концерту. Певица даже встречалась с послом Ливана в Укране. Выяснилось, что вместе с ним украинская певица выбирала особенную песню для зрителей.

Также напомним, что Джамала в новом клипе Solo показала свой внутренний поиск в хрустальном замке

Монро, Сумская, TAYANNA и еще 12 звезд присоединились к кампании Киевпрайда "Борітеся – поборете!" "Мужу повезло": жена Тищенко отпраздновала его день рождения в полупрозрачном наряде
Читать все новости