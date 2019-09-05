ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ты только дыши! Бумбокс представили новую песню "ДШ"

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.09.2019 - 16:10
Ты только дыши! Бумбокс представили новую песню "ДШ"
Андрей Хлывнюк (фото: пресс-служба)

Песня записана новым составом группы Бумбокс

Пятого сентября Бумбокс выпускают песню "ДШ”. Это четвертый сингл из двойного альбома группы "Таємний код: Рубікон". Ранее выходили дуэтные песни "Тримай мене" с The Gitas, "Безодня" с Тиной Кароль и "Твiй на 100%”. Первая часть альбома, "Таємний код", в качестве электронного релиза будет доступна 12 сентября, а через полтора-два месяца группа планирует выпустить "Рубiкон".

Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии "фан-пак", в которую войдут бокс для CD, два CD, фото-буклет, иллюстрирующий запись альбома и стикер-пак.

Бумбокс - ДШ

Андрей Хлывнюк: “ДШ" – песня на русском языке, которая была написана прошлой осенью, а записана на протяжении зимы. Песня полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех остальных песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом группы Бумбокс. Это песня, в который наш диджей Валик уже в который раз превзошел себя. И нам всем, и надеюсь слушателям тоже, напомнил что он легендарный скретч-мастер и музыкант, который в этом альбоме выступает не просто как диджей, а еще как аранжировщик и саундпродюсер, потому что без него песни не имели бы такой глубины, многогранности и смыслов. Спасибо, Валик, за то что ты сделал в песне "ДШ".

  • Слова – Андрей Хлывнюк
  • Музыка - Олег Аджикаев, Андрей Хлывнюк
  • Вокал - Андрей Хлывнюк
  • Гитара - Олег Аджикаев
  • Бас - Инна Невойт
  • Клавишные - Павел Литвиненко
  • Барабаны - Александр Люлякин
  • Диджей - Валентин Матиюк
  • Звукозапись - студия Jam Sound (UA), Олег Аджикаев
  • Звукорежиссура, мастеринг - студия Jam Sound (UA), Олег Аджикаев, Владимир Будченко
  • Cаундпродюсеры - Олег Аджикаев, Андрей Хлывнюк
  • Продюсеры: Алексей Согомонов, Андрей Хлывнюк

Напомним, ранее Бумбокс презентовали уникальную выставку о 15-летней истории группы.

"Была искра": Тина Кароль сделала откровенное признание об известном украинском музыканте "Божественный дуэт": сеть в восторге от совместной песни Тины Кароль и группы Бумбокс
Новости Украины БумбоксАндрей Хлывнюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь