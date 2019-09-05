Ты только дыши! Бумбокс представили новую песню "ДШ"

Андрей Хлывнюк (фото: пресс-служба)

Песня записана новым составом группы Бумбокс

Пятого сентября Бумбокс выпускают песню "ДШ”. Это четвертый сингл из двойного альбома группы "Таємний код: Рубікон". Ранее выходили дуэтные песни "Тримай мене" с The Gitas, "Безодня" с Тиной Кароль и "Твiй на 100%”. Первая часть альбома, "Таємний код", в качестве электронного релиза будет доступна 12 сентября, а через полтора-два месяца группа планирует выпустить "Рубiкон".

Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии "фан-пак", в которую войдут бокс для CD, два CD, фото-буклет, иллюстрирующий запись альбома и стикер-пак.

Бумбокс - ДШ

Андрей Хлывнюк: “ДШ" – песня на русском языке, которая была написана прошлой осенью, а записана на протяжении зимы. Песня полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех остальных песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом группы Бумбокс. Это песня, в который наш диджей Валик уже в который раз превзошел себя. И нам всем, и надеюсь слушателям тоже, напомнил что он легендарный скретч-мастер и музыкант, который в этом альбоме выступает не просто как диджей, а еще как аранжировщик и саундпродюсер, потому что без него песни не имели бы такой глубины, многогранности и смыслов. Спасибо, Валик, за то что ты сделал в песне "ДШ".

Слова – Андрей Хлывнюк

Музыка - Олег Аджикаев, Андрей Хлывнюк

Вокал - Андрей Хлывнюк

Гитара - Олег Аджикаев

Бас - Инна Невойт

Клавишные - Павел Литвиненко

Барабаны - Александр Люлякин

Диджей - Валентин Матиюк

Звукозапись - студия Jam Sound (UA), Олег Аджикаев

Звукорежиссура, мастеринг - студия Jam Sound (UA), Олег Аджикаев, Владимир Будченко

Cаундпродюсеры - Олег Аджикаев, Андрей Хлывнюк

Продюсеры: Алексей Согомонов, Андрей Хлывнюк

Напомним, ранее Бумбокс презентовали уникальную выставку о 15-летней истории группы.