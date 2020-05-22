Движение каждый день: Бритни Спирс вдохновила спортивной фигурой на зажигательном видео

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица мотивирует фанатов

Бритни Спирс приучила публику к своим регулярным занятиям спортом и зажигательным видео. Не так давно девушка показала очередное из них. 38-летняя артистка опубликовала ролик, где танцует в крошечных шортах, а также кислотном зеленом топе. Танцуя, Бритни кружится по своему огромному дому. В коротком ролике ей в который далось полной мерой свою спортивную фигуру, а также свою известную пластику. «Одно из моих любимых занятий – танцевать… Я делаю это целый день! PS .... Я с пультом», – написала певица.

Певица танцует каждый день (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники оценили видео своей любимицы на отлично, просмотрев его более чем 1,5 миллиона раз. Но многие остались недовольны тем, что звезда опубликовала ролик, которым уже ранее делилась. Нужно отметить, что Бритни действительно есть привычка удалять и вновь публиковать некоторые фото и видео. Также поклонники выразили опасение, что с любимой артисткой все в порядке.

Ты всегда была невероятной танцовщицей

Восхитительная, эмоциональная и смелая

Ты двигаешься каждый день, и это прекрасно

О боже, как юла

Dancing queen, young and sweet only 17

С тобой все в порядке?

Прекрасна!

Ты просто все

Ты уже 4 раза постила это видео

Танцующая игла

Я могла бы смотреть на это вечно

Сестренка, разве ты не постила это 3 месяца тому

Одна из моих любимых вещей – это смотреть, как ты танцуешь

Кажется, мы уже это видели

Ты всегда была лучшим танцором

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Напомним, недавно Бритни записала видео со своей тренировки, в которой фигурирует возлюбленный певицы Сэм Асгари. Пара показала, как тренируется вместе: они выполняют массу упражнений. При этом оба выбрали достаточно соблазнительную одежду, таким образом, вдохновив сеть своими накачанными фигурами. Поклонники благодарят звезду и ее парня за такую фитнес-мотивацию.

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Автор: Мила Иванова