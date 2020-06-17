Две принцессы: Кайли Дженнер с дочерью снялись в домашней фотосессии для известного глянца

Кайли Дженнер, которая вместе с дочкой вчера демонстрировала стильные образы, вновь порадовала поклонников. 22-летняя звезда вместе с дочерью стала героиней новой съемки для глянцевого издания Vogue Чехосовакия. Фотосессия была устроена ранее, еще в разгар карантина. А потому моделей снимали с помощью zoom-камеры.

«…Принцесса #KylieJenner родилась в самой популярной семье в мире. Она стала самым влиятельной личностью на планете, мать Сторми, #BeautyMogul, и она, кажется, исполнила то, что думает. Пока Кайли и Сторми находились на карантине у себя дома в Лос-Анджелесе, @morellibrothers сфотографировали их исключительно для #VogueCS через Zoom Call. Предпочитаете ли вы сказки об успешных принцессах или злых королевах?.. Если мы верим, что мир может стать лучше, он станет им», – сообщили подписчикам представители журнала в сети.

Новая обложка Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда уже успела поделиться массой кадров с фотосессии. На обложке она с дочерью позирует крупным планом. 2-летняя девочка смотрит в камеру внимательно и серьезно. На другом фото они лежат в постели, нежно целуясь. Фотографы также выложили снимки с бэкстейджа. На одном фото звездная мама и ее малышка позируют все в той же постели, внимательно слушая наставления мастеров. Есть здесь и более провокационные фото. Например, на одном Дженнер демонстрирует свое роскошное тело в белье, лежа среди облаков.

Кайли с дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner)

В подписи к новой обложке Кайли описала свои чувства к девочке. «Я так сильно люблю этого маленького ребенка, что хочу взорваться... Иногда я просто смотрю на нее и плачу, зная, что она никогда не будет такой маленькой. Кто знал что-то такое маленькое, что могло бы занять большую часть вашего сердца. Бог не совершил ни одной ошибки с тобой, Сторми, детка… За кулисами съемки», – написала счастливая и растроганная мама.

Кайли в новой съемке (фото: instagram.com/morellibrothers)

Напомним, Кайли ранее уже снималась с дочерью для американской версии Harpers Bazaar. Так что малышке явно не привыкать к славе. Поклонники знаменитой семье оценили новую работу звездной мамы и ее дочери, засыпав их лайками и комментариями.