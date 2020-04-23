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Две красотки: Ирина Шейк восхитила схожестью с сестрой на фото из юности

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Модель поздравила сестру с днем рождения

Ирина Шейк продолжает делиться архивными фото из юности. В это раз 34-летняя модель запостила снимок не просто так, а в честь дня рождения старшей сестры Татьяны.

Ирина со старшей сестрой (фото: instagram.com/irinashayk)

На нем они позируют вместе под огромным пляжным зонтом. Ирина, которой на фото около 14 лет, одета в голубую джинсовую юбку и джинсовый топ на тон светлее. А именинница красуется в облегающем платье, сшитом из лоскутков ткани разных оттенков коричневого. Обе с короткими стрижками, загорелые и стройные, сестры выглядят невероятно похожими. Что тут же отметили пользователи сети. Заодно восхитившись открытостью и красотой Шейк, которая не боится делиться столь личными кадрами.

  • Ирина, вы красотка!
  • Классное фото
  • Где-нибудь на Черном море
  • Вкусная девушка
  • Красивые
  • Зонт прекрасен. Сразу вспомнила свое детство, море, когда пошел дождь на пляже, спасал этот огромный зонт
  • Ирина всегда была прекрасна
  • Единственная, кто не боится показать прошлое, свое начало. Видимо, дорого Ире то время и те люди. Что сказать, молодец! Несмотря на сегодняшнюю жизнь, осталась человеком
  • Прекрасна в любом возрасте
  • Так похожи сестрички, а племяшка так вылитая

Коментарии к фото Ирины (фото: принтскрин ​​​​​​instagram.com/irinashayk)

Напомним, 15-го апреля Ирина показала архивное фото, на котором ей около 14 (по подсчетам подписчиков Шейк, больше). Такие снимки пользуются у фанатов девушки огромной популярностью. Люди любят смотреть, как выглядела всемирно известная модель до того, как покорила фешн-индустрию. Впрочем, кадры с многочисленных съемок, фотосессий и тусовок они любят не меньше.

Одна из последних работ Шейк – для журнала Interview Magazine. Съемка проходила в парижской квартире и в результате была стилизована «под карантин». Модель примерила массу необычных образов, позируя в разных комнатах. Многие луки получились довольно откровенными. Так, Шейк в который раз блеснула стройными длинными ногами в микрошортах, а также своими роскошными формами.

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