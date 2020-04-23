Две красотки: Ирина Шейк восхитила схожестью с сестрой на фото из юности

Ирина Шейк продолжает делиться архивными фото из юности. В это раз 34-летняя модель запостила снимок не просто так, а в честь дня рождения старшей сестры Татьяны.

Ирина со старшей сестрой (фото: instagram.com/irinashayk)

На нем они позируют вместе под огромным пляжным зонтом. Ирина, которой на фото около 14 лет, одета в голубую джинсовую юбку и джинсовый топ на тон светлее. А именинница красуется в облегающем платье, сшитом из лоскутков ткани разных оттенков коричневого. Обе с короткими стрижками, загорелые и стройные, сестры выглядят невероятно похожими. Что тут же отметили пользователи сети. Заодно восхитившись открытостью и красотой Шейк, которая не боится делиться столь личными кадрами.

Ирина, вы красотка!

Классное фото

Где-нибудь на Черном море

Вкусная девушка

Красивые

Зонт прекрасен. Сразу вспомнила свое детство, море, когда пошел дождь на пляже, спасал этот огромный зонт

Ирина всегда была прекрасна

Единственная, кто не боится показать прошлое, свое начало. Видимо, дорого Ире то время и те люди. Что сказать, молодец! Несмотря на сегодняшнюю жизнь, осталась человеком

Прекрасна в любом возрасте

Так похожи сестрички, а племяшка так вылитая

Коментарии к фото Ирины (фото: принтскрин ​​​​​​instagram.com/irinashayk)

Напомним, 15-го апреля Ирина показала архивное фото, на котором ей около 14 (по подсчетам подписчиков Шейк, больше). Такие снимки пользуются у фанатов девушки огромной популярностью. Люди любят смотреть, как выглядела всемирно известная модель до того, как покорила фешн-индустрию. Впрочем, кадры с многочисленных съемок, фотосессий и тусовок они любят не меньше.

Одна из последних работ Шейк – для журнала Interview Magazine. Съемка проходила в парижской квартире и в результате была стилизована «под карантин». Модель примерила массу необычных образов, позируя в разных комнатах. Многие луки получились довольно откровенными. Так, Шейк в который раз блеснула стройными длинными ногами в микрошортах, а также своими роскошными формами.