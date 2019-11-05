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Две девочки: Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.11.2019 - 11:27
Две девочки: Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой
Оля Полякова с Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На снимках Маша нежно обнимает маму

Оля Полякова решила подвести итог своей насыщенной поездки на итальянский остров Сардиния. Напомним, что сюда украинская исполнительница прилетала для необычного отдыха. Украинская “Королева ночи” также училась готовить! Певица записалась на кулинарные курсы от итальянских шеф-поваров, где доводила до мастерства свою любовь к готовке. Отметим, что Полякова очень часто показывает поклонникам различные рецепты (особенно, кстати, из итальянской кухни). По приезду в Киев исполнительница решила, наконец, показать несколько фото с поездки.

На снимках со своей звездной мамой также позирует ее 14-летняя дочка Маша. Девушка также прилетела к маме в Италию. Кстати, ранее Полякова с дочкой буквально произвели фурор совместным фото, на котором позируют в открытых бикини. Сложно не отметить, что Полякова-младшая очень похожа на свою звездную маму.

На новых фото мама с дочкой позируют на территории виллы, где они жили на Сарднии. Маша нежно обнимает маму.

Две девочки: Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой

Две девочки: Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой

Две девочки: Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой

Оля Полякова с дочкой Машей в Италии (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также Полякова оставила развернутый пост, в котором поблагодарила организаторов кулинарных курсов.Кроме того, исполнительница призналась, что во время отдыха только то и делала, что ела.

Боже! Какое же это было чудо! Все ! От природы , Виллы, Еды, до людей, и конечно Ника! Я 5 лет наблюдала за ней в инсте, я делала гастрономические туры по ее рекомендованным ресторанам, а за мной ездили по пятам , уже мои поклонники, готовила по ее рецептам все, и скупала книжки и приложения! И тут .... Я оставила под у нее под фото комментарий, что я ее фанатка), первый за 5 лет))) А она ответила, что тоже моя фанатка, короче, я за 7 месяцев запланировала эту поездку, иииии попала!!!! Это какое-то счастье, что мы там видели и ели!!! Ника , спасибо, все что ты делаешь-прекрасно, от еды и фото, до детей))) теперь ты обречена, слышать на школах мой гогот, и видеть как я бесконечно жую! Урааааа!” - делится восторженными эмоциями Оля Полякова.

А вот поклонники Оли поспешили прокомментировать ее новые фото с дочкой.

  • Замечательные девочки”
  • “Полякова без макияжа - ещё лучше”
  • “Две красивые и женственные девочки!!”
  • “Вы такие классные! Молодцы”
  • “Такие счастливые, оставайтесь всегда такими”
  • “Красивые девочки”
  • “Какие вы милые”
  • “Очень очень красивые!”

Две девочки: Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова удивила "сувенирами" из Италии. Украинская певица набрала целую гору еды.
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