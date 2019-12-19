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Два зубастика: Потап с 11-летним сыном умилили праздничным селфи

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.12.2019 - 11:26
Два зубастика: Потап с 11-летним сыном умилили праздничным селфи
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап с сыном заряжают драйвом на семейном фото

Алексей Потапенко (Потап) со своим сыном Андреем от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой решили также присоединиться к празднованию Святого Николая (отмечают 19 декабря). Украинский исполнитель поделился “драйвовым” фото с сыном, поздравляя всех с праздником!

Так, на своей страничке в сети instagram Потап опубликовал фото с сыном - 11-летним Андреем. На снимке отец и сын улыбаются, позируя в камеру. При этом сложно не отметить, что мальчик на этом кадре особенно похож на своего звездного отца.

“З днем Миколая!” - лаконично подписал селфи с сыном рэпер.

Два зубастика: Потап с 11-летним сыном умилили праздничным селфи

Потап с сыном Андреем поздравляют всех со Святым Николаем (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники исполнителя также поспешили поблагодарить и поздравить его:

  • “Чудесного дня потапчики”
  • “Спасибо ! Вас тоже с праздником святого Николая!”
  • “Потап Вы очень позитивный и самый крутой продюсер в Украине”
  • “Ну клёвые же. С праздником”
  • “Та ты шо ))) С праздником всех !!!!”
  • “С Днём Св. Николая чудотворца! Добра, мира и благополучия!”
  • “Как это мило”

Два зубастика: Потап с 11-летним сыном умилили праздничным селфи

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

Отметим, что с 1999 по 2014 год Потап находился в официальном браке с продюсером Ириной Горовой. Однако совсем недавно рэпер признался, что последние 5 лет они с экс-супругой уже не жили вместе. Расстались Алексей и Ирина тихо, обойдя скандалы и сохранив теплые отношения. Сын артиста Андрей остался жить с матерью. По словам бывших супругов, ребенок достаточно легко перенес расставание родителей, ведь Потап и раньше часто не бывал дома, когда находился на гастролях.

Два зубастика: Потап с 11-летним сыном умилили праздничным селфи

Ирина Горовая с детьми - Андреем и Натальей от предыдущего брака (фото: instagram.com/potapchiq)

Напомним, ранее мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом: премьера песни. При этом композицию написал Потап.

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