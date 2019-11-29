Душа поет: Регина Тодоренко покорила томным исполнением романса (видео)

Сейчас Регина Тодоренко более известна и востребована как телеведущая - с свое время она объездила весь мир с тревел-шоу "Орел и Решка", а сейчас ведет собственные авторские шоу на российском телевидении. Однако начинала она свою карьеру в качестве певицы - с проекта "Фабрика звезд 2" на Новом канале. После его окончания молодая артистка попала в группу REAL O, продюсером которой была Наталья Могилевская, однако позже покинула ее. Время от времени Регина ностальгирует по тем временам и восхищает своими вокальными данными.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась ярким видео, в котором радует фанатов душевным и чувственным исполнением романса "Течет река Волга". При этом на Тодоренко - блестящее серебристое мини-платье с ассиметричным вырезом сверху, оголяющим одно плечо.

В подписи артистка с юмором пояснила, почему не записывает новые песни.

"Все спрашивают "когда, когда же она снова запоёт?", "когда выпустит альбом?". Ребята, вы ведь вряд ли будете слушать такую музыку. Я люблю романсы, Розу Рымбаеву и Марка Бернеса, а у вас в плей-листах совсем другие песни! Или я ошибаюсь? Пишите, что слушаете?)" - поделилась Регина.

Видео: Регина Тодоренко поет романс (instagram.com/reginatodorenko)

В комментариях поклонники восхищаются образом и голосом Тодоренко и просят ее все же петь, ведь они готовы слушать что угодно в ее исполнении.

Да ну, я люблю романсы. Особенно балдею от цыганских. Ммммм...

А что такая красивая?

Я меломан. С радостью бы послушала и ваши песни

А еще, вы здесь на леди Гага похожи

Классно!!!!

Безумно хочу слушать Ваш голос. Он прекрасен! Романсы тоже неплохи.

Ну нельзя быть такой красивой.. восхищаюсь вами!!!

Регина,обожаю вас. пойте-просто пойте

Аж до мурашек, очень хороший голос

Голос классный. Будем слушать всё только бы пела

Образ бомба

Иногда для души именно такого и хочеться послушать

В твоём прекрасном исполнении готова слушать всё!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

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