Дурагонили: Каменских похвасталась новым мастерством и сама сняла новый клип Потапа (видео)

Потап и Настя Каменских — однозначно одна из самых продуктивных пар украинского шоу-бизнеса. Даже на карантине парочка умудряется записывать новые хиты и даже больше — снимать видео! Более того, Каменских пришлось самой освоить искусство монтажа. К примеру, пару недель назад Настя презентовала небольшой клип-скетч про карантин — “LA CUARENTENA”, записанный на 5 языках. Как выяснилось, этот скетч Настя сама сняла и смонтировала. На этом новый талант Насти не пропадает зря. Сегодня, 15 апреля Потап презентовал новое забавное видео “Дома”. И опять таки этот мини-клип сняла и смонтировала Настя!

По словам Насти, у нее на монтаж этого клипа ушло 4 часа! Об этом исполнительница рассказала в комментарии “Люкс ФМ”.

Клип-скетч на новую песню Потапа был полностью снят в домашней обстановке. При этом рэпер и его супруга очень креативно подошли к созданию видеоработы. Несколько локаций, очень яркие образы и сюжетная задумка — видно, что Каменских проделала большую работу. Кстати, в кадре Потап даже имитирует сома!

Потап - Дома

“Дома таааааак скучно иногда,что я сел и накатал тречок, попросил Настю Каменских снять клипчик и смонтировать. Ии мы смеялись и дурагонили, отвлекаясь от плохих мыслей, чего и вам желаю!!! HAVE FUN!!! #птп #дома СНЯТО ДОМА! Check out my new HOME VIDEO, music versus boredom!” — анонсировал выход новой песни Потап.

“Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Как это сделал #ПТП, который записал новый трек и снял на него клип у себя #Дома. Включай и не грусти!” — говорится в описании нового видео.

Фолловеры Потапа уже оставили сотни приятных отзывов о его новой работе:

“Было бы прикольно, если бы вы выложили бэкстэйдж, очень интересно как все происходило, а клипчик просто пушка”

“Это лучшее”

“Не ну классно, это просто супер”

“Потап, вы с Настей молодцы!”

“Карантин рожает новые шедевры неспроста”

“Потап, умничкаа и Настя роскошная”

“Офигенный клип! Классно, когда жена поддерживает во всем”

“Шедевр, буде що згадати коли дітям розповідати про карантин”

Скриншот комментариев

