"Дунечка": Ольга Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой

Лицо малышки ведущая по-прежнему не показывает
Известная телеведущая и многодетная мама Ольга Фреймут стала чаще делиться личными снимками в сети, но при этом предпочитает не показывать полностью лица младших детей, Валерия и Евдокии. Так, шоувумен порадовала поклонников новым душевным снимком с подросшей доченькой.
На фото одетая в стильное синее платье Ольга держит девочку на руках, при этом она повернута спиной к камере. Малышка нежно обнимает маму за шею. Кадр был сделан на улице, на заднем плане можно увидеть детскую площадку.
"Дунечка", - лаконично прокомментировала публикацию Фреймут, сопроводив ее также сердечком.
Фото: Ольга Фреймут с дочкой Евдокией (instagram.com/freimutolia)
Отметим, что 28 июня Евдокии исполнится два года.
Подписчики ведущей оставили множество растроганных комментариев, умиляясь нежному снимку мамы и дочери.
Напомним, Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото.
Также Ольга Фреймут восхитила сеть снимком маленькой доченьки Евдокии в вышиваночке.