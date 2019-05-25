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"Дунечка": Ольга Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой


Лицо малышки ведущая по-прежнему не показывает

Известная телеведущая и многодетная мама Ольга Фреймут стала чаще делиться личными снимками в сети, но при этом предпочитает не показывать полностью лица младших детей, Валерия и Евдокии. Так, шоувумен порадовала поклонников новым душевным снимком с подросшей доченькой.

На фото одетая в стильное синее платье Ольга держит девочку на руках, при этом она повернута спиной к камере. Малышка нежно обнимает маму за шею. Кадр был сделан на улице, на заднем плане можно увидеть детскую площадку.

"Дунечка", - лаконично прокомментировала публикацию Фреймут, сопроводив ее также сердечком.

Фото: Ольга Фреймут с дочкой Евдокией (instagram.com/freimutolia)

Отметим, что 28 июня Евдокии исполнится два года.

Подписчики ведущей оставили множество растроганных комментариев, умиляясь нежному снимку мамы и дочери.

  • "Гарнюня"
  • "Ви чарівні"
  • "Красуні"
  • "Така вже доросла:) Олю - ви молодець"
  • "Улюблене місце дітей! У мами на ручках!"
  • "Гарно донечка заплетена)"
  • "Очень красивое фото!!!"
  • "Нежность"
  • "Дуже гарно заплетена стрiчка у волосячку"
  • "Яка краса"
  • "Красуні, щастя вам!"

Напомним, Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото.

Также Ольга Фреймут восхитила сеть снимком маленькой доченьки Евдокии в вышиваночке.

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