"Думала, задушит": откровенная Гросу поделилась личными подробностями о муже

Алина Гросу сачстлива в браке со своим горячо любимым мужем, молодым бизнесменом Александром Комко. Пара встречалась четыре года, но держала свои отношения в секрете от широкой публики, а в конце июля сыграла роскошную свадьбу в Италии. Алина не скрывает своих пылких чувств к любимому мужчине – она охотно делится романтичными фото с ним, посвящает стихи и раскрывает подробности своей личной жизни. Недавно поевица даже заговорила о детях. Так, артистка сообщила, что недавняя недолгая разлука с любимым только подогрела их чувства.

Эмоциональное признание Алина сопроводила мечтательным романтичным снимком. Она сидит в парке на лавочке. На певице – платье-миди нежного персикового цвета и наброшенный поверх короткий тренч. На ногах – светлые сабо с открытым носком на широком каблуке, инкрустированном камнями.

"Настроение наполненное нежностью. 3 дня не виделась с мужем. Думала, задушит при встрече… Люблю уезжать, но только ради таких приветствий. P.s. Все, мой инстаграм превращается в ванильное месиво. Надо что-то с этим делать. Вам интересно читать посты и смотреть фотки с Комочком или скрывать его дальше?" - поинтересовалась певица у поклонников, рассекретив нежное прозвище мужа.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники Алины разделились на два лагеря. Одни заявили, хто хотят видеть больше информации о личной жизни своего кумира, другие напоминили – счастье любит тишину.

Очень-очень интересненько! Ты прелесть

Очень интересно. Зачем скрывать, пусть видят, что живешь нескучно

Не пускай в свою личную жизнь! Зачем? Счастья Вам! И всего хорошего! Не делись своим счастьем, это только твоё и для тебя. Не расплескивай, чтобы не закончилось

Красивая вы пара, Алинка. Тебе решать, показывать ли мужа. Но оч интерестно за вами наблюдать

Шикарная

Красуня

Очаровательная

Счастье любит тишину!

Интересно, конечно

Скриншот комментариев

Напомним, что Алина Гросу обнажила шикарный бюст и похвасталась, что ее муж является лучшим фотографом.