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"Думала, задушит": откровенная Гросу поделилась личными подробностями о муже

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Певица обратилась к поклонникам с вопросом

Алина Гросу сачстлива в браке со своим горячо любимым мужем, молодым бизнесменом Александром Комко. Пара встречалась четыре года, но держала свои отношения в секрете от широкой публики, а в конце июля сыграла роскошную свадьбу в Италии. Алина не скрывает своих пылких чувств к любимому мужчине – она охотно делится романтичными фото с ним, посвящает стихи и раскрывает подробности своей личной жизни. Недавно поевица даже заговорила о детях. Так, артистка сообщила, что недавняя недолгая разлука с любимым только подогрела их чувства.

Эмоциональное признание Алина сопроводила мечтательным романтичным снимком. Она сидит в парке на лавочке. На певице – платье-миди нежного персикового цвета и наброшенный поверх короткий тренч. На ногах – светлые сабо с открытым носком на широком каблуке, инкрустированном камнями.

"Настроение наполненное нежностью. 3 дня не виделась с мужем. Думала, задушит при встрече… Люблю уезжать, но только ради таких приветствий. P.s. Все, мой инстаграм превращается в ванильное месиво. Надо что-то с этим делать. Вам интересно читать посты и смотреть фотки с Комочком или скрывать его дальше?" - поинтересовалась певица у поклонников, рассекретив нежное прозвище мужа.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники Алины разделились на два лагеря. Одни заявили, хто хотят видеть больше информации о личной жизни своего кумира, другие напоминили – счастье любит тишину.

  • Очень-очень интересненько! Ты прелесть
  • Очень интересно. Зачем скрывать, пусть видят, что живешь нескучно
  • Не пускай в свою личную жизнь! Зачем? Счастья Вам! И всего хорошего! Не делись своим счастьем, это только твоё и для тебя. Не расплескивай, чтобы не закончилось
  • Красивая вы пара, Алинка. Тебе решать, показывать ли мужа. Но оч интерестно за вами наблюдать
  • Шикарная
  • Красуня
  • Очаровательная
  • Счастье любит тишину!
  • Интересно, конечно

Скриншот комментариев

Напомним, что Алина Гросу обнажила шикарный бюст и похвасталась, что ее муж является лучшим фотографом.

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