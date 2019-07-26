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"Другие таланты": Оля Полякова "случайно" показала роскошное декольте в лаковом топе

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 14:26
"Другие таланты": Оля Полякова "случайно" показала роскошное декольте в лаковом топе
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На одном из видео Полякова словно не замечает, что ее снимают

Оля Полякова отлично знает, как удерживать внимание поклонников. Украинская исполнительница умеет создавать ажиотаж вокруг своей персоны и создавать “мини-скандалы”. Но особенно Полякова любит дразнить многотысячную армию подписчиков (а это только в сети instagram более 1,8 млн поклонников) пикантными фото и видео. И делает это “Королева ночи” как бы “невзначай.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Полякова опубликовала серию более чем вызывающих видео. При этом по своей сути видео носят невинный характер. Первым делом Полякова призвала поклонников приехать на ее концерт во Львове, который состоится 21 сентяря. И кстати, это будет выступление на стадионе. На втором видео Полякова старается петь на английском языке. 

Однако примечательно, что все это время певица позирует в черном лаковом топе, который очень выгодно подчеркивает зону декольте. 

Забавно, что одно видео Полякова так и подписала: “Когда не знаешь слов, но у тебя есть другие таланты”. 

&quot;Другие таланты&quot;: Оля Полякова &quot;случайно&quot; показала роскошное декольте в лаковом топе

&quot;Другие таланты&quot;: Оля Полякова &quot;случайно&quot; показала роскошное декольте в лаковом топе

Скриншоты видео: instagram.com/polyakovamusic

К слову, ранее Оля Полякова уже появлялась в этом топе. Только тогда певица блистала немного в другом образе. 

Так, украинская певица позировала в черном лаковом топе и такой же лаковой мини-юбке, но оранжевого цвета. Образ довершал тонкий черный пояс и туфли. Кроме того, длинные густые волосы исполнительницы были завиты в непослушные кудри. 

&quot;Другие таланты&quot;: Оля Полякова &quot;случайно&quot; показала роскошное декольте в лаковом топе

Стильная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic) 

Кстати, именно этот образ стал причиой раздора в сети. Дело в том, что не так давно Полякова сравнила свой образ с образом известной светской львицы Ким Кардашьян. Украинская исполнительница посчитала, что образ Ким очень похож с ее образом. Однако не все поклонники Поляковой разделили ее мнение. Некоторые подчеркнули, что подобные сравнения некорректны. 

Тем временем Ким Кардашьян удивила сходством с младшей дочерью - Чикаго. Светсткая львица показала действительно очень трогательные кадры. 

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Новости Украины певецОля Полякова
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