Мы тут другие: падчерица Потап поделилась уникальными фото с отчимом-именинником

Потап 8 мая празднует день рождения – ему исполнилось 39 лет. Первой любимого мужа поспешила поздравить Настя Каменских. Довольный именинник показал, как лужайку перед его домом украсили праздничной атрибутикой и не скрывал счастливую улыбку. Также поздравить приемного отца поспешила и дочь екс-супруги рэпера, продюсера Ирины Горовой, Наталья Горовая. Девушка оставила трогательные слова в адрес Потапа и показала уникальные фото из семейного альбома.

На снимках маленькая Наташа позирует с отчимом, на одном из кадров рэпер в спортивном костюме держит девочку на руках. Она обратилась к продюсеру и призналась, что бережно хранит прекрасные моменты, связанные с ним.

"Посмотри, Леш, какие мы тут еще другие и совсем маленькие. Сколько, ну уже лет 19 знакомы точно, почти всю мою жизнь. Люблю пленочные фотографии за воспоминания и теплоту. Такого нет с простыми фотографиями, сделанными на телефон, в них нет магии одного кадра и момента, возможно, потому вся мода и возвращается к нам обратно, потому что чего-то не хватает", – философски поразмышляла девушка.

Наталья Горовая с Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

"Ты невероятный талант - писать треки вот так, как делаешь ты - это невероятно! Друг - стольким делилась с тобой за эти годы, а ты поддерживал и это очень ценно. Мне нравится, что, несмотря на то, какой ты сейчас популярный артист - ты все равно остался человеком добрым, а это редкость в наше время среди людей. Наверное, самое главное - это быть счастливым, слушать себя изнутри и делать то, что хочется. И тогда все будет складываться хорошо. Будь счастливым, Лешка, Потап, По и просто друг", - трогательно обратилась она к отчиму.

Потап не смог пропустить искренние слова в свой адрес от падчерицы. "Люблю тебя, малышка", - написал он под поздравительным постом.

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Ранее Потап неожиданно высказался о вокальном проекте Голос страны и критериях победителя, а также охарактеризовал своих звездных коллег-тренеров.