Не дразнят, что у него нет отца: Тина Кароль объяснила, почему ее сыну лучше учиться вдалеке от мамы

Тина Кароль в последнее время очень часто рассказывает в многочисленных интервью о своем сыне - 11-летнем Вениамине. В украинских СМИ к мальчику особенно приковано внимание. Дело в том, что долгое время украинская певица всячески оберегала сын от публичности. Редко появлялась с ним на публике, не показывала фото или видео. Впервые за действительно долгое время Веня (как нежно называет его мама) появился на съемках шоу “Голос країни” на “1+1” (апрель 2019 года). Более того, позже мальчик дал свое первое интервью журналу “Viva!” С тех пор мальчик не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны украинских журналистов.

Кароль вновь рассказала про обучение сына в Лондоне. На этот раз исполнительница объяснила о преимуществах такого решения. По словам Тины, в Лондоне Вениамина не ассоциируют с его звездной мамой. И у этого факта есть свои преимущества. Об этом Кароль рассказала в интервью “КП в Украине”.

“Он свободный человек. Он не поддается ни травле, ни дракам в школе, ни унижениям со стороны учителей, ни унижениям со стороны школьников, сверстников, его никто не ласкает за то, что мама - звезда, его никто не ругает за то, что мама - звезда, ему не пересказывают сплетни, его не дразнят, что у него нет отца. От всего этого я сбежала. Я не хочу травмировать ребенка, нам достаточно пережитого. Поэтому сегодня он спокойный человек, радостный, жизнелюб, счастливый, свободный. Если он хочет сесть на пол и посидеть, он сядет и посидит на полу, а потом встанет и пойдет. Если ему надо сейчас высказаться, он скажет”, - рассказывает Тина Кароль.

Тина Кароль с сыном Вениамином (фото: 1+1)

Также в очередной раз певица поделилась своей системой воспитания ребенка. Исполнительнице очень нравится, что в зарубежной школе нет советских стандартов обучения школьников.

“Я приверженец совершенно другого воспитания, которое разниться, например, с воспитанием моих родителей и других семей, которые есть в нашей стране. Мы люди немножко другого поколения. Ведь почему мы должны поднимать руку прямо, а вторая при этом обязательно должна лежать на парте? Кто это написал? Зачем? Я кардинально протестую против этого. Мне очень нравится тестирование онлайн, никакой учитель не может приписать ту или иную оценку. У них в школе не ведут журналов, у них нет общих родительских собраний, на которых унижают родителей, детей или заставляют мыть полы, красить стены, вкладываться в очередные шторы или покупать подарок учительнице. Я сама всегда мечтала так учиться, и очень много работаю, чтобы помочь своему ребенку обрести то, чего я не могла иметь в своем детстве”.

Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Певица также высказалась, как относится к первым проявлениям публичности своего сына - его первым интервью, прямым эфирам. Как отметила Кароль, Веня чувствует себя в этом органично.

“Он харизматичный мальчик. Мама - артист, у папы тоже харизма сильная. Никуда этого не деть. Он любимчик всех компаний. Веня в школе является консулом шестых классов и защищает их интересы перед директором. Они сами его выбрали путем тайного голосования. Все желающие готовили свои презентации и мотивировали других детей, почему стоит голосовать именно за них. И Веня сказал: "Если вы не видите рядом никого умного, талантливого, смелого и активного, то таким могу быть я. Голосуя за меня, вы голосуете за панд". Вот так придумал! Откуда это взялось? Наверное, от папы. Это только менеджерский склад ума может такое придумать”.

Напомним, ранее сказочная Тина Кароль в эффектном платье с разрезами устроила рождественскую фотосессию.