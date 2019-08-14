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"Дождались!" Счастливый Бабкин с детьми поделился своей радостью

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Артист опубликовал фото из аэропорта

Сергей Бабкин, в отличие от своих коллег, который уже успели вернуться с отдыха загоревшими и отдохнувшими, только сейчас собрался в долгожданный отпуск. Для этого он собрал всю свою огромную семью – жену Снежану и троих детей, включая малыша Елисея, который, похоже, уже успел совершить свой первый в жизни полет. На странице в Instagram он опубликовал счастливое семейное фото "на чемоданах" с сыном Артуром и дочкой Василиной.

Судя по геоотметкам, Сергей с семьей позировал в аэропорту Рима, а значит, они держат путь в Италию. Музыкант счастливо лучезарно улыбается, расположившись у больших чемоданов, Василина также веселится на камеру, а Артур остается сдержанным и собранным.

"Дождались! #семьябабкиных #отдых #отпуск #лето #мореморе", - оставил подпись под кадром артист, намекнув, что вскоре будет релаксировать под шум волн.

Фото: Сергей Бабкин с детьми (instagram.com/babkin_official)

Поклонники тут же начали желать Сергею и его родным отличного отдыха и восхищаться семейной идиллией.

  • Супер, все вместе, хорошего отдыха
  • Вы чудесные!
  • Неймовірно гарні!
  • Яркого отдыха!
  • Один позитив и любовь!
  • Прекрасного отдыха!
  • Прекрасного отдыха! Новых, невероятных эмоций!
  • Ждм новых фоток
  • Урррра! Отличного отдыха, замечательная семейка!
  • Классные

Скриншот комментариев

В свою очередь, Снежана показала в сториз Сергея с коляской в руках. Он дурачится на камеру в здании аэропорта. Это значит, что малыш Елисей также отправился с родителями в отпуск!

Фото: Сергей Бабкин с сыном (instagram.com/snezhana_babkina)

Ранее Сергей Бабкин удивил экстремальным перевоплощением в известную артистку-однофамилицу.

Также семья Бабкиных поделилась трогательным личным фотосетом из своего архива.

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