Доверие и свобода: Анна Седокова поделилась своими правилами воспитания детей

Анна Седокова не раз попадала под шквал критики в сети из-за своих чрезмерно откровенных и пикантных, по мнению многих, фотографий. Юзеры возмущаются, что маме троих детей не пристало выставлять свое тело напоказ таким образом, однако сама певица не реагирует на нападки хейтеров и продолжает делиться пикантными кадрами. Однако последние фото в ее Instagram получились совсем другими - артистка показала, как весело они с сыном Гектором провели время.

В подписи к публикации Анна решила поделиться своими правилами, которыми она руководствуется в воспитании детей. Отметим, что у певицы есть еще две старшие дочери Алина и Моника, однако младшая Моника живет с отцом в США по решению суда.

Фото: Анна Седокова с сыном Гектором (instagram.com/annasedokova)

"Прочитала отличную статью про то, как вырастить гения. Основные правила - это доверие и свобода действий. Я, ребёнок выросший в достаточно жестких рамках, всегда мечтала воспитывать своих детей в свободе! Ещё с самого раннего возраста, я приучала детей делать выбор самостоятельно. К примеру, Монике я всегда давала несколько платьев на выбор и она решала всегда все сама и даже если это было странно, мы всегда шли в том, что выбрала она. У Гектора я всегда спрашиваю, во что мы будем сейчас играть?

Фото: Анна Седокова с сыном Гектором (instagram.com/annasedokova)

Но выбор это всегда и ответственность, которую не каждый готов на себя взять.

Что из этого вышло ? Алина супер самостоятельный человек. Наверное, с 10 лет она уже летала сама, может собрать абсолютно любой набор документов для подачи и перелёта, оплатить любые счета в любой стране и в этом году сама выбрала школу и записала меня на собеседование. Конечно, эта свобода теперь бьет меня с другой стороны ) она взрослее своих одногодок и ей интересно только с ребятами на пару лет старше. Недавно была на лекции в МГИМО, но я уверенна, что не бывает человек на половину добрый. Гектору и я и няня. разрешаем многое. Когда мы вместе, в комнате царит абсолютный хаос, мы все в красках, мокрые и счастливые. Безусловно, нужно знать границы. Безусловно, потом вместе прибрать не всегда выходит, но мы стремимся ) Давным давно, я прочла высказывание Ошо - Если вы растите из своих детей солдат, то когда они повзрослеют, они просто найдут себе другого генерала. Так, как такая модель поведения им привычна и знакома.



Фото: Анна Седокова с сыном Гектором и дочкой Алиной (instagram.com/annasedokova)

Я хочу, чтобы мои дети были генералами свой жизни, но вариант, что они вырастут и пошлют меня подальше, тоже имеется. Особенно, когда в семье только Мама, которой нужно быть и плохим полицейским и хорошим одновременно. Даже после трёх детей я понимаю, что не знаю идеальной формулы. Уважение к старшим - это раз. Быть добрым и внимательным - два. Самодостаточность и концентрация на своих поступках - это три. Но как не вырастить из ребёнка эгоиста ? Есть мысли на эту тему? Я бы почитала тут", - подробно поделилась Седокова.

В комментариях подписчики умиляются забавным кадрам с малышом и соглашаются с мыслями Анны о воспитании.

Вы и детки везде прекрасны

Анна вы большая молодец, как личность как певица и мама, восхищаюсь

Оба замечательные!Что может быть прекраснее счастливой мамы с сыном

Умничка,Ань, так и нужно воспитывать детей, учитывать их желания и давать выбор!

Анюта, какая прелесть, ты идеальная во всём! Многим нужно взять с тебя пример!

Солнечный мальчик

Супер сексі - мама

милашки

Гектор классный такой) Улыбака

Самый стильный парень в мире ))))

Какой он классный, мужчинка прям

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова вызвала споры в сети кардинальными переменами во внешности.

Ранее Анна Седокова научила бороться с комплексом отличницы на собственном примере.