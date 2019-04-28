Достойная смена растет: Вика из НеАнгелов очаровала сеть трогательным видео

Вика Смеюха из популярной поп-группы НеАнгелы, которая ранее заинтриговала поклонников анонсированным новым клипом, в котором предстанет в образе невесты, сегодня порадовала еще одним видео-подарком. На ролике - зажигательные танцы ее племянницы Лизы с подружкой, а сама артистка показывает им пример.

Вся женская компания проводила время на природе, и на импровизированном танцполе на территории ресторана решила устроить танцевальный "баттл". Яркое видео Виктория опубликовала в своем Instagram.

Артистка отметила, что нашла для предстоящего тура группы подтанцовку.

Вика Смеюха танцует вместе с племянницей и ее подружкой (фото: скриншот)

"Модели зажигают по-полной! Наши удары нравятся не только взрослым, но и детям! Моя племяшка Лиза с подругой знают весь наш репертуар и часто играют в неАнгелов", - подписала Вика ролик.

Видео: instagram.com/vikanablack

В комментариях к видео подписчики Вики восхищаются роликом и отмечают, что девочки просто превосходно танцуют, а также шутливо добавляют, что малышки вскоре смогут стать "преемницами" популярной группы и достойной заменой, если артистки вдруг решит покинуть сцену.

Подрастающее новое поколение;

Барби!

Через 10 лет это новый состав НеАнгелов;

Они вас и заменят, когда вы уйдете на пенсию!

Очень круто!

По-моему, они вам уже наступают на "пятки";

Прекрасная идея - достойная смена растет!

Роскошко!

Класс! Молодцы!

Как сообщалось ранее, недавно Виктория Смеюха из НеАнгелы рассказала фанатам о бусах, которые ее племянница Лиза сделала сама для нее.

Как сообщалось ранее, не так давно Вика из НеАнгелов показала мечтательную прогулку вдоль побережья в Мариуполе.

Также мы писали о том, что Виктория Смеюха из группы НеАнгелы взбудоражила сеть аппетитными формы в бикини во время отдыха на острове Бали.