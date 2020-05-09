Домашняя вечеринка: Потап показал, как отпраздновал день рождения с любимой Настей

Сладкая парочка Настя Каменских и Потап даже дни рождения отмечает с разницей в несколько дней. Оба они родились в мае - 4 мая певице исполнилось 33 года, для домашнего торжества она выбрала белое шелковое платье в бельевом стиле и ажурную накидку. А уже 8 мая был день рождения ее мужа, которому исполнилось 39 лет. Конечно же, любимая супруга подготовила ему романтическое послание, а также показала милое утреннее фото Потапа и их собачки Мими.

А позже пара показала, как проходило само празднование - конечно же, тоже дома, ведь карантин еще не закончился. Настя и Алексей (настоящее имя рэпера, - прим. ред.) позировали у яркой праздничной фотозоны в стиле диско - серебристое обрамление с бахромой, а также неоново-золотое изображение короны. Особого антуража добавили диско-шары, сложенные в тележку из супермаркета.

Сам именинник и его любимая примерили стильные луки - Потап одет в черные брюки, белую рубашку с галстуком и белые кроссовки, а изюминкой образа стал черный жакет в пайетках. Настя же отдала предпочтение широким черным брюкам, украшенным сверкающими пайетками, белой водолазке и такого же цвета кроссовкам. Свои пышные кудри артистка собрала в высокий хвост, а рэпер дополнил аутфит темными очками.

"По домашнему с Настей", - подписал кадр довольный именинник.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Каменских же опубликовала немного другую версию этого же снимка.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Позже певица и вовсе разыгралась и забралась в тележку с шарами.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от таких ярких образов и засыпали Потапа новой порцией поздравлений.

Потап, с днюхой!!!

Лучшие

Алексей с днём рождения ты супер,счастья ,удачи ,любви вы с Настей суперрррр счастья вам!!!

Желаю отличного дня рождения!

Классные))

Круто

Лучшие

Супер. Хорошо Вам отметить свой день рождения

Вы супер пара

один другого лучше красавчики

Чудові Так Тримати!

Блестяшки блестящие и блистательные!!! Обажаю впс

классно что вы у нас такие есть

Алексей, с днем рождения! Любви, здоровья и удачи. И береги Настю. Тебе Несказанно с ней повезло.

Красавчик и красавица. как вы подходите друг другу

Настюша, с именинником Вас! Вы яркая красивейшая пара, пусть в вашей жизни зажгутся новые звёздочки- плоды вашей любви

Скриншот комментариев

Напомним, падчерица Потапа Наталья Горовая поделилась уникальными фото с отчимом-именинником.