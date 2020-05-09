Домашняя вечеринка: Потап показал, как отпраздновал день рождения с любимой Настей

Именинник с супругой примерили стильные луки в стиле диско
Сладкая парочка Настя Каменских и Потап даже дни рождения отмечает с разницей в несколько дней. Оба они родились в мае - 4 мая певице исполнилось 33 года, для домашнего торжества она выбрала белое шелковое платье в бельевом стиле и ажурную накидку. А уже 8 мая был день рождения ее мужа, которому исполнилось 39 лет. Конечно же, любимая супруга подготовила ему романтическое послание, а также показала милое утреннее фото Потапа и их собачки Мими.
А позже пара показала, как проходило само празднование - конечно же, тоже дома, ведь карантин еще не закончился. Настя и Алексей (настоящее имя рэпера, - прим. ред.) позировали у яркой праздничной фотозоны в стиле диско - серебристое обрамление с бахромой, а также неоново-золотое изображение короны. Особого антуража добавили диско-шары, сложенные в тележку из супермаркета.
Сам именинник и его любимая примерили стильные луки - Потап одет в черные брюки, белую рубашку с галстуком и белые кроссовки, а изюминкой образа стал черный жакет в пайетках. Настя же отдала предпочтение широким черным брюкам, украшенным сверкающими пайетками, белой водолазке и такого же цвета кроссовкам. Свои пышные кудри артистка собрала в высокий хвост, а рэпер дополнил аутфит темными очками.
"По домашнему с Настей", - подписал кадр довольный именинник.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)
Каменских же опубликовала немного другую версию этого же снимка.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Позже певица и вовсе разыгралась и забралась в тележку с шарами.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники пришли в восторг от таких ярких образов и засыпали Потапа новой порцией поздравлений.
Скриншот комментариев
Напомним, падчерица Потапа Наталья Горовая поделилась уникальными фото с отчимом-именинником.