Дома я получу скандал: Ирина Билык неожиданно высказалась о ревности своего супруга

Супруга певицы Ирины Билык раздражает внимание к ней других мужчин, об этом стало известно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Ирина Билык в браке с фотографом Асланом Ахмадовым, который, по ее словам, беспокойно относится к чрезмерному вниманию к ней со стороны посторонних мужчин.

«У меня супруг азербайджанец, Аслан Ахмадов. Азербайджанцев, я заметила, раздражает только одно - когда рядом со мной находятся хорошие, красивые мужчины. Просто я знаю, он может улыбаться, бывает за кулисами ко мне подходят. Но все они меня целуют в щечку. Это мои друзья из разных групп, музыканты. Но дома он говорит: «А кто это, а кто был», - поделилась певица на канале «Украина».

Например, бывший возлюбленный Билык, хореограф Дмитрий Коляденко, любит делать ей сюрпризы.

«У меня такое хобби - раз в 15 лет делать ей предложение и дарить кольца с бриллиантами», - говорит Коляденко, который должен был быть сначала хореографом юбилейного тура Ирины Билык, но эту работу сделал Ахмадов.

Другой давний друг звезды презентовал ей электромобиль. Законный супруг относится к таким невероятно ценным подаркам, по его же словам, нормально.

«Ирине подарили машину? Ну хорошо, она великая артистка, ей должны делать роскошные подарки. Дарите бриллианты, - говорит Ахмадов и добавляет, - Я не ревнивый, потому что абсолютно уверен в себе, абсолютно уверен в Ире».

Но Билык говорит, именно ревность стала причиной их наибольшей ссоры.

«Ну, конечно, приревновал меня. Там кто-то посмотрел. То домой пришли - там были такие разборки в квартале, я думала - все уже, конец, - уверяет певица и добавляет, что именно из-за поклонников Аслан устроил грандиозный скандал. Поэтому во время своего всеукраинского тура звезда попросила фанатов вести себя скромнее, - Давайте не обниматься плотненько, потому что дома я получу скандал».

Напомним, ранее Ирина Билык растрогала фото с сыном и признанием о воспитании детей.