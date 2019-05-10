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"Дома – лучше": Лилия Ребрик в вышиванке решилась на эксперимент

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 16:57
"Дома – лучше": Лилия Ребрик в вышиванке решилась на эксперимент
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая решила примерить новый образ

Популярная телеведущая Лилия Ребрик поражает поклонников своей уникальной способностью все успевать.  Она только вернулась из романтического путешествия в Париж, где провела незабываемое время с мужем, хореографом Андреем Диким, как тут же приступила к работе. А ведь теледиве приходиться вставать в четыре утра, чтобы успеть на утренний эфир и порадовать поклонников интересными новостями и фактами. Впрочем, появление всегда солнечной и лучезарной Лилии в кадре неизменно радует ее почитателей – они привыкли видеть ведущую с улыбкой на лице, но она решила провести эксперимент и показать, что может быть серьезной. Свежие снимки зірка опубликовала в Instagram-аккаунте.

 Лилия облачилась в роскошную вышиванку небесно-голубого оттенка от украинского бренда Forberini, украшенную розовыми цветами, брюки нюдового оттенка от Natali Bolgar и лаковые туфли на высоком каблуке графитового цвета.

"В Парижі- добре, а вдома- краще! На ефір встигла! Багато хто пише, що я завжди задоволена і багато посміхаюся... Спробувала зробити сьогодні серйозні фото. Гортайте- і дивіться що з цього вийшло. Я старалася. Ну, а від себе можу додати - незважаючи ні на що, частіше усміхайтеся! Це так прекрасно... Я все одно люблю усміхатися набагато більше ніж сумувати!" - призналась она.

&quot;Дома – лучше&quot;: Лилия Ребрик в вышиванке решилась на эксперимент

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фотосессия с деловой и строгой Лилией поклонникам показалась несколько неестественной, ведь ее привыкли видеть в ином образе. Они посоветовали ведущей чаще улыбаться и восхитились ее нарядом в украинском стиле.

 

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Вишиванка у вас суперська!", "До речі, посмішка ваша завжди така щира! Мало у кого з зірок такі посмішки!", "Вы просто солнечный человек", "Не умеете вы, Лиля, быть серьезной, как ни старайтесь!", "Посміхайтесь, Лілічка! Вам більше ця емоція пасує", "Усмішка- це ваша візитівка та максимально позитивний настрій на життя! Посміхайтесь!", "Лилечка! Ваша улыбка заряжает энергией!" - признались фолловеры звезды.

Ранее Лиия Ребрик покорила романтическим фотостом с мужем на фоне Эйфелевой башни.

Кстати, Лилия Ребрик умилила фотосессией младшей доченьки Полины, сделанной буквально сразу после ее рождения.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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