Должна знать баба свое место: Дантес рассказал, готовит ли для него Дорофеева

Звездные пары не всегда идеальны. Например, Владимир Дантес возмущается, почему Надя Дорофеева не готовит для него завтрак. О недостатках любимых знаменитости рассказали в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Владимир Дантес обычно готовит завтрак себе и супруге, певице Надежде Дорофеевой. Его заставляет нервничать то, что любимая почти никогда не съедает свою порцию полностью.

«Иногда бывает, что начинаю ворчать: «Могла бы чего приготовить». Я хочу завтрак, вот, например, у ребят, им готовит Маша, ты мне не готовишь. Что это такое? Должна знать баба свое место на кухне. И сам иду, спускаюсь на кухню, спокойно готовлю себе и ей поесть, - говорит Дантес и добавляет, что несмотря ни на что, он очень любит свою супругу, - у нас настолько сильные чувства, что никто не будет терять этого».

Хотя супруга рэпера Потапа, Настя Каменских, по словам продюсера, идеальная хозяйка, но и она порой заставляет его нервничать.

«Например, не нравится - когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы», - делится Потап.

Хореограф Илона Гвоздева не отрицает тот факт, что сама может иногда вывести из себя супруга своими опозданиями.

«Моему супругу очень не нравится, когда я опаздываю на ужин. Для него ужин - это прям такое правило семейное. Мягко говоря, он ненавидит мою работу, потому что, когда ты танцуешь на телевизионных проектах в паре с другими мужчинами, и чаще всего, это такой близкий, телесный контакт, любому мужчине это будет неприятно», - делится Гвоздева.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила свое любимое лакомство и кулинарные таланты "Позитива".