Должна носить паранджу: Ольга Сумская откровенно призналась в своих болезненных точках

Ольга Сумская (фото: соцсети)

Сумская рассказала, за что наиболее часто получает негатив в сети

В откровенном интервью для программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», популярная украинская актриса Ольга Сумская призналась, как она реагирует на критику и поддерживает ли решение коллег о пластических операциях.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская признается – к критике она относится спокойно, правда, только к адекватной и от профессионалов.

«Моя личность всегда вызывает критику. Считают, скажем, что моя сестра Наталья Вячеславовна – идеальная, у нее идеально все, а вот что касается Ольги, то много пиара, возможно, или много интервью, или, может, макияж очень яркий – всю жизнь должна сдерживаться, носить паранджу», – комментирует актриса Ольга Сумская в программе «Ранок з Україною».

Ольга и Наталья Сумские (фото: соцсети)

Кроме того, артистка отмечает – больше всего критика, которая идет в ее адрес, касается личной жизни:

«Если вспомнить историю моего развода, а уже прошло сколько лет, вроде, кому это все интересно? – А интересно, пишут! Журналисты до сих пор спрашивают: «Как же вы могли?» К тому же история с театром: там были конфликты, политические коллизии – меня есть, за что ущипнуть, как говорится».

Хейтеры не упускают случая пройтись и по внешности Сумской.

«Пишут, что у меня какие-то страшные брови. Или, что я должна удалить родинку, потому что она ужасна – портит мою внешность. Как ее только не называют: «Уберите эту бородавку! Что вы ходите, как старая бабка с этой бородавкой? Как баба Яга!» У кого-то я вызываю уважение, у кого-то наоборот раздражительность, знаете, иногда пишут: «Как же вы меня бесите!» Я отвечаю: «Как же это здорово!» – рассказала Ольга Сумская в эфире канала «Украина».

Актриса только подогревает пыл и выставляет фото себя без макияжа в соцсетях, доказывая: женщина прекрасна в платье или домашней одежде, в любом возрасте, с макияжем или без.

«Мне нечего скрывать, у меня все естественное! Я ничего себе не вкалываю так, чтобы мама родная не узнала. Иногда ты видишь своих коллег без макияжа и ужасаешься – их не узнать. Если женщине за 50, за 60, и она освежилась, сделала хорошую пластику и это хорошо выглядит – я всесторонне «ЗА», я поддерживаю это желание быть красивой», – призналась актриса.