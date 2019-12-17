ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.12.2019 - 12:31
Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей
Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Артист позировал в обнимку с Надей Дорофеевой

Украинский артист MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик), который третий раз подряд забрал награду в номинации "Певец года" на M1 Music Awards 2019, имеет многомиллионную армию поклонников, которые всегда с нетерпением ждут от него музыкальных новинок и интересных экспериментов. Что ж, новыми фото на своей страничке в Instagram музыкант не на шутку взволновал и заинтриговал фанатов!

Монатик поделился ярким кадром, на котором запечатлен вместе с популярной украинской певицей, солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Артистка положила голову на плечо Дмитрия и забавно высунула язык, а тот обнимает ее за шею.

"Долгожданный дуэт...? #Опасность", - загадочно подписал фото исполнитель.

Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей

Фото: Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)

Отметим, что они с Дорофеевой уже выпускали совместный клип на дуэтную песню "Глубоко", которая была высоко оценена поклонниками.

На этом Монатик не стал останавливаться и продолжил интриговать фанов. Он выложил еще один снимок, на котором он позирует сидя на корточках в компании все той же Дорофеевой, а также известной рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Все трое весело смеются.

"Долгожданное трио...?" - подлил масла в огонь артист.

Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей

Фото: Дмитрий Монатик, Alyona Alyona и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)

Поклонники музыканта тут же принялись делиться своими эмоциями в комментариях.

  • Классные
  • Ой как бы было классно
  • Очень красивые
  • Вы так прекрасны
  • О,дааааа!!!Вы оба очень крутые ,а вместе просто бомбаааа!!!
  • Конечно долгожданный
  • Нарешті
  • Пока Дантес на дуели Монатик время не теряет))
  • Ждём дуэт с Тиной
  • С нетерпением жду что-то новенькое
  • Будет новая песня?)))
  • Неужели это будет ещё один совместный хит
  • Это просто кайф, уже в ожидании хита

Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, MONATIK поделился душевной семейной традицией в канун новогодних праздников.

"Самая драгоценная картина": жена MONATIK'а показала рисунок сына "Ощущаю себя, как сольная певица": Дорофеева сделала неожиданное признание
Новости Украины Надя ДорофееваМонатикAlyona Alyona
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь