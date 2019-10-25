"Долгожданная всеми девочка": Санта Димопулос растрогала фото сына и дочери

Фото: Санта Димопулос с доченькой (instagram.com/santadimopulos)

Певица рассказала о 1,5 -месячной малышке

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос совсем недавно во второй раз стала мамой – 14 сентября у певицы родилась дочь София. Когда-то артистка и бизнесвумен признавалась, что мечтает иметь много детей и даже не прочь в будущем усыновить или удочерить малыша. Теперь санта – счастливая мама двоих детей: 10-летнего сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы и доченьки Софии от брака с бизнесменом Игорем Кучеренко. В сториз Instagram экс-"виагрянка" рассказала о своем материнстве, а таже впервые показала фото деток вместе.

Подписчики Санты живо интересовались подробностями первых месяцев жизни Софии, а также тем, как ладят между собой старший братик с маленькой сестричкой.

Так, звезда ответила на вопрос одной из подписчиц, не ревнует ли Даниэль сестричку к маме. "София только родилась, и она долгожданная всеми девочка. Дэни я не меньше люблю. Он не ревнует", - пояснила артистка.

Фото: Санта Димопулос ответила на вопросы поклонников (instagram.com/santadimopulos)

В подтверждение своих слов Санта показала фото сына с малышкой на руках. Лицо девочки артистка пока не показывает, поэтому закрыла его стикером. "Как вы объясняете ребенку, что такое доброта и как ее проявлять?" - задал вопрос кто-то из фолловеров знаменитости. "Своим примером", - коротко ответила она.

Фото: Санта Димопулос ответила на вопросы поклонников (instagram.com/santadimopulos)

Кроме того, Санта призналась, что пол малышки не планировала заранее, но очень хотела именно девочку.

Фото: Санта Димопулос ответила на вопросы поклонников (instagram.com/santadimopulos)

Также счастливая мама высказалась насчет использования соски. "С какого возраста лучше давать?" - поинтересовались у артистки. "Как только наладите грудное вскармливание. Хотя я дала почти сразу. Советовалась с педиатрами – соски не несут никакого вреда совершенно. Даже наоборот, успокаивают малыша", - заверила Санта.

Фото: Санта Димопулос ответила на вопросы поклонников (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что Санта Димопулос в длинном платье-вышиванке показала душевное фото с доченькой Софией.