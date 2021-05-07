Долго скрывал: счастливая Мишина заговорила о тайном таланте Эллерта

На фото видно, что звезда и автор Квартал 95 настроены воинственно. На них – фартуки противоборствующих команд.

"Оказывается, он круто готовит! Долго скрывал свои способности, но "Мастер Шеф" разоблачил... А все ради чего? Ради новой сковородки. Для меня! Но теперь готовить будет он! И снова же - для меня", - рассказала о тайном таланте любимого Ксения.

Под постом любимой Александр не сдержался и пошутил. Он уточнил, что еще в совершенстве владеет приложение службы доставки продуктов.

Ксения показала счастливое фото с Сашей (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники пары умилились идиллии влюбленных, ведь Эллерт давно не комментировал фото Ксении, и вот все вернулось на круги своя.