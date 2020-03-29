Долго и счастливо: Оля Полякова поделилась собственным секретом крепкого брака

Оля Полякова коротает карантинные будни на своей даче в компании любимого мужа Вадима и двух дочерей-школьниц Маши и Алисы. Певица регулярно балует подписчиков кулинарными шедеврами в собственном исполнении и делится рецептами вкусных блюд, которые готовит с детьми, например, шоколадные маффины или аппетитная пицца. Также семья выезжает на конные прогулки и проводит много времени на свежем воздухе. Как призналась "Королева ночи" Кати Осадчей в ее программе "Светская жизнь", быть постоянно вместе – нелегкое испытание, причем это касается как времяпровождения с детьми, так и с мужем. Поэтому у "Суперблондинки" припасен собственный рецепт счастливого брака.

Оля с опаской рассказала, что так давно хотела больше времени проводить на даче, где она сделала ремонт и достроила часть дома, что, кажется, "накликала" карантин.

"Я сейчас что-то такое скажу, что Украина меня возненавидит, но мне кажется, что это я сделала. Потому что я говорила, что я построила дачу и не живу тут. Я все время считала, во сколько мне обходится ночь тут. Когда много вкладываешь и ночуешь 10 ночей , делишь и думаешь: зачем мне это было надо? И словно Вселенная сказала: "А, ты хочешь пожить тут?" На тебе! Хочешь две недельки! А, ты месяц хотела тут пожить – на тебе!" - шутит звезда.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля призналась, что пока много времени посвящает детям, а до мужа Вадима "пока не дошли руки", а также поделилась личным секретом семейного счастья и крепких отношений в паре.

"Я вам дам совет - если вы хотите долго прожить с мужем. Надо каждому иметь свой угол, немного соскучиться и встретиться. Когда друг за другом ходит – это очень сложно. Мы раньше, лет 5-7 лет, так делали, когда мы как два придурка ходили друг за другом. Потом мы немного сепарировались и выработали такой способ общения. Мы вместе, но если надо побыть отдельно – пожалуйста", - резюмировала артистка.

Оля откровенничает, что находиться сутки напролет с детьми для нее оказалось сложным занятием.

Оля Поляковас дочерью (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я поняла, что не умею проводить с ними много времени. Привыкла, что ребенок идет в 9 утра в школу, потом приходить мы что-то вечером делаем и идем спать. А так, 24 часа в замкнутом пространстве – это очень сложно. Но я рада. Это время стоит использовать, чтобы что-то "отремонтировать" в своей жизни", - философствует она.

В даче работы звезде также хватает. В планах у Оли - достроить баню и оборудовать ферму, ведь у певицы 50 коз! "Я умею доить, но я этого не делаю", - призналась хозяйственная звезда.

Певица планирует на собственной ферме изготавливать сыр, ведь она давно увлекается сыроварением, а также посадить яблочный сад и делать сидр.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Ранее Оля Полякова рассказала о травме старшей дочери Маши, которая произошла на ее глазах.