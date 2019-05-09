Дочь Оли Поляковой в купальнике позабавила смешными фото в душе

14-летняя дочка известной певицы Оли Поляковой Маша отправилась вместе с мамой на отдых в Египет. Девочка уже успела взбудоражить сеть тем, что показала своего бойфренда Максима и рассказала об их отношениях. Юной парочке пришлось на время расстаться - парень уже улетел домой, Маша же продолжает наслаждаться морем и солнцем. Так, она позабавила подписчиков своего Instagram, которых у нее уже 110 тысяч, забавными снимками.

На фото девушка в пестром купальнике запечатлена в уличном душе - при этом она счастливо смеется и игриво тянет руки к камере.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Что по вашему лучше, море или горы?" - поинтересовалась Мария у фолловеров.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Те принялись наперебой делиться своим мнением, а также восторгаться красотой и свежестью Поляковой-младшей.

"Ты такая смешная"

"Самое лучшее это твоя мама без трусов"

"Классная фотка"

"И то и другое хорошо, но красивее всех ты с мамой"

"Принцесса"

"Горы на море!!!"

"Море и горы по своему хорошие. А ты здесь получилась классно"

"Не знаю почему, но на этих снимках напоминаешь мне Леди Гагу"

"Маша красотка"

"Очень милая, веселая девочка"

Напомним, парень Маши Поляковой рассказал историю их знакомства и поделился подробностями отношений с дочерью известной певицы.

Кстати, мама Маши Оля Полякова вновь взволновала сеть пикантными фото. Певица решила повторить свою знаменитую эротическую фотосессию с Мальдив "Трусы для трусов" и вновь полностью обнажилась на отдыхе в Египте.