Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфренда

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша в свои 15 лет успешно развивает собственный блог и в целом уже весьма публична и популярна. Девушка не скрывала, что у нее есть парень, однако не делилась никакими подробностями. Теперь же она впервые показала в сети лицо возлюбленного, выложив совместные фото с ним в Instagram.

Причем поводом для этого стала полученная Машей травма - во время прогулки по вечернему городу с любимым она умудрилась сломать палец на ноге. Ей пришлось обратиться в больницу, где дочери артистки наложили на правую ногу гипс. Бойфренд все это время был рядом и поддерживал девушку, а также катал ее на коляске по коридорам больницы.

Маша Полякова рассекретила своего возлюбленного (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Все эти приключения Полякова-младшая запечатлела на фото, которые и показала поклонникам. Как именно она травмировалась, она раскрывать не стала.

"А все так хорошо начиналось 31.07.2020 - 1.08.2020", - подписала кадры юная блогерша.

Маша Полякова сломала палец на ноге и показала фото из больницы (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры желают Маше поскорее поправляться и умиляются заботливости ее любимого.

Мои зайчики. И в горе и в радости

какие же вы буськи просто

обидно

Я украду твого парня він мені нравиться

Маша, поправляйся

Хорошо хоть парень заботливый рядом всё вылечится

Самая лучшая

Бідолаха, одужуй!

Ставлю лайк за заботу нежность в фото . Здоровья

Поправляйся красотка!

Пусть все проходит по быстрей и танцевать!

Скриншот комментариев

Напомним, что отношения пары завязались во время карантина и общались они в основном по сети. Звездная мама Маши Оля Полякова ранее рассказывала в прямом эфире, что пока не знакома с парнем дочери, однако не против их отношений и даже учила ее целоваться.