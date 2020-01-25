Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила сеть пляжным фото: мама отреагировала

Оля Полякова вместе с дочками Машей и Алисой устроила себе заслуженные каникулы в Мексике. Семья отправилась отдыхать в Канкун, где, кстати, провела отпуск и экс-жена Потапа Ирина Горовая с детьми. Старшая дочь "Королевы ночи" не отстает от мамы по части количества фото на пляже. Маша "выгуливает" свои многочисленные купальники, а заодно и демонстрирует модельную фигуру.

Так, на свежем кадре девушка запечатлена в купальнике-бикини модного в новом сезоне оттенка "темный чеддер" (благородное сочетание желтого и оранжевого). Именно этот цвет Pantone назвал одним из самых трендовых в наступившем сезоне. Так, дочь певицы красуется на пляже на фоне лазурного океана. Ее от природы немного вьющиеся волосы распущены. Маша стоит в профиль, повернув голову к камере.

"Что если я буду постить больше таких фото?" - задала вопрос подписчикам она.

Полостью фото можно увидеть тут

"В таком возрасте еще мультики смотрят, а они попы выкладывают", - возмутился кто-то из юзеров, и тут же получил ответ от артистки: "Ей 15, какие мультики?"

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Мнения пользователей сети кардинальным образом разделились. Одни сделали девушке замечание и посчитали, что 15-летней Маше еще рано демонстрировать свои формы на камеру. Другие же поддержали дочь певицы.

Маша, не слушай никого.. Ты умная, талантливая, и фигура у тебя просто невероятная! Пусть завидуют! И это я пишу не потому что у тебя мама - моя любимая артистка, а потому что реально ты молодец, делаешь над собой огромную работу. Правильное питание, спорт, учёба...

Очень красивая девочка

А ничего! Супер фото и ты красотка, как и мама

Маша очень красиво, но, честно, рановато еще такие фото. Ну это лично мой взгляд

Скромность всегда украшала человека. Попу не обязательно выставлять на всеобщее обозрение

Слишком откровенно, еще рановато!

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Напомним, что Оля Поляковой с дочкой похвастались стройными фигурами на пляже. Певица и девушка похожи как две капли воды.