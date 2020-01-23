Дочь Оли Поляковой в топе похвасталась точеной фигурой и идеальным прессом

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, отдыхает вместе с мамой и младшей сестрой Алисой в Канкуне, Мексика. Певица отправилась на курорт с детьми после насыщенного американо-канадского концертного тура, где ее также сопровождали девочки. Пока мама работала, они отдыхали на пляже и ходили на шоппинг. Так, Маша успела похвастаться стильным стрит-стайл луком в самом сердце Нью-Йорка. Теперь же Маша решила своей поразить подписчиков отличной спортивной формой и показать пресс.

В InstaStories она опубликовала ряд кадров, на которых запечатлена в черном топе и с оригинально оформленным рукавом три четверти и штанах в тон. Девочка дополнила расслабленный курортный образ белыми кроссовками и вместительной сумочкой через плечо. Она сделала трендовую прическу "мальвина". В качестве украшений – модные крупные золотистые серьги.

"Кубики чек", - подписала Маша селфи у зеркала, похваставшись своим прессом.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

К слову, со спортом дочь певицы на "ты". Дома в Киеве Маша занимается под руководством фитнес-тренера Александра Гончарова. Кстати, летом именно он тренировал Олю Полякова и ее девочек во время их отдыха в загородном доме. Тогда певица записала на камеру комплекс упражнений, который выполняла вместе со старшой дочкой.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Кроме того, прошлым летом Маша успела побывать в модельном лагере в Греции и Украине, где также в обязательную пограмму входили спортивные занятия и лекции по правильному питанию. Позже девочка полетела в США, где две недели провела в спортивном лагере, причем у нее конфисковали телефон и ей пришлось некоторое время жить без гаджета.

Стоит отметить, что во время пробежки в Майами с Машей приключилась неприятность. У девочки начались проблемы с дыханием, и она призналась, что ранее у нее были подобные симптомы.