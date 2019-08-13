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"Добываем эндорфин": Каменских показала свое бодрое утро с Потапом

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.08.2019 - 09:53
"Добываем эндорфин": Каменских показала свое бодрое утро с Потапом
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звездная парочка начала свое утро с тренировки в Ботсаду

Настя Каменских много времени и сил вложила в свою фигуру, поэтому певица не позволяет себе слишком уж расслабляться и старается поддерживать форму. Так, даже во время свадебного путешествия по Сардинии и Корсике, которое ей недавно организовал любимый муж Потап, она не прерывала тренировок и регулярно показывала поклонникам утренние пробежки и занятия в зале. Конечно же, она продолжает в том же духе и после возвращения в Киев.

К тому же, нередко компанию Насте составляет и новоиспеченный супруг. Так вышло и на этот раз! На своей странице в Instagram Каменских показала, как они начали утро вторника. Вместе с Потапом, а также тренером Андреем Хомицким они в 6 утра уже были в Ботаническом саду в Киеве, где провели, по словам артистки, весьма интересную тренировку.

Для такого бодрого утра певица выбрала черные лосины, свободную черную футболку и кроссовки, а на поясе у нее модная сумка-бананка. Потап также красуется в спортивных шортах и футболке. Компанию им также составили две черные собачки. На снимке Настя присела на асфальте, указывая руками на песиков, а Потап и тренер стоят позади нее. Интересно, что у обоих артистов в руках теннисные ракетки - так что, вероятно, они начали утро с тенниса или бадминтона.

&quot;Добываем эндорфин&quot;: Каменских показала свое бодрое утро с Потапом

Фото: Настя Каменских и Потап на тренировке (instagram.com/kamenskux)

"6:00 Ботанический сад. Мы с пацанами добываем эндорфин и спасаемся от плохого настроения ( ну, я спасаюсь )  @khomytskyi_official спасибо большое за утро, была очень интересная тренька! И вы, дорогие друзья, тоже совсем скоро сможете ее увидеть! Там @realpotap сальто крутит. вери сун..." - заинтриговала фолловеров Каменских.

Фанаты хвалят Настю и Потапа за такое усердие и благодарят за отличную мотивацию. Некоторым даже показалось, что певица беременна.

  • Молодцы, раннее пробуждение - гарантия хорошего настроения на весь день!!! 
  • Очень поддерживаю спорт с утра! Умнички!
  • Настя, достойный пример своим поклонникам! 6 утра уже на спорт. Удачи вам!
  • Мне одной показалось что она беременна?)
  • Красивая
  • Ти найкраща
  • Я думаю Потапу хватит худеть!
  • Доброе утро Настя
  • Настя ,какая вы чудесная пара с Лешей, я радовалась за вас в даль вашей свадьбы так будто вы мне родственники, будьте самые счастливые 
  • Вы молодцы

&quot;Добываем эндорфин&quot;: Каменских показала свое бодрое утро с Потапом

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских в белоснежном купальнике вновь "засветила" аппетитные формы. Певица подчеркнула, что возвращается в Украину с "огромным списком идей". 

Также Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг. Конечно же, это Потап! Певица обратилась к фанатам с напутственными словами:
 "Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло! Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек?".

 Кроме того, Настя Каменских захватила в путешествие целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.

Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг Жгучая итальянка: Настя Каменских покорила утратрендовым образом
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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