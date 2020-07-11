Может добыть сам: жена Дмитрия Комарова рассказала о необычных подарках от мужа

Александра Куреченко рассказала, какими презентами ее балует муж
Жена Дмирия Комарова, Александра Кучеренко – обладательница точеной фигуры и прекрасного вкуса. Девушка всегда выглядит подчеркнуто элегантно и женственно. К тому же, ведущая и модель отличная хозяйка, о чем не раз расказывал сам путешественник, хвастаясь кулинарными талантами любимой супруги. Он же, в свою очередь, окружает Александру заботой и вниманием. Девушка рассказала, какими памятными и дрогими сердцу подарками балует ее ведущий "Мира наизнанку".
Александра запечатлена в шелковом платье благородного небесно-голубого оттенка. В качестве украшений – несколько колец и серьги с драгоценными камнями глубокого синего оттенка, на руках – изящные золотые браслеты.
"Вспоминаю, как в детстве тянулась ко всему, что блестит. Любила копаться в бижутерии и подбирать украшения. А на свои танцевальные выступления надевала всё лучшее сразу - яркие браслеты, большие серьги-кольца и колье в кристаллах. Любовь к украшениям никуда не делась. Поэтому мой муж всегда знает, что мне подарить. Бывает, из своих экспедиций Дима привозит мне в подарок украшения с какими-то особенными, редкими камнями, которые может и добыть сам. Уже целая коллекция собралась! В ней каждое украшение напоминает мне о чем-то очень сокровенном", - поделилась Александра.
Александра Кучеренко призналась, что очень любит изысканные украшения (фото: instagram.com/aakucherenko)
Комментаторы восхитились красотой и утонченностью Александры и сообщили ей об этом под постом.
Скриншот комментариев
Кстати, Дмитрий Комаров и Александра Куреченко показали, как отпраздновали ночь самого мистического праздника в году – Ивана Купала.