Может добыть сам: жена Дмитрия Комарова рассказала о необычных подарках от мужа

Жена Дмирия Комарова, Александра Кучеренко – обладательница точеной фигуры и прекрасного вкуса. Девушка всегда выглядит подчеркнуто элегантно и женственно. К тому же, ведущая и модель отличная хозяйка, о чем не раз расказывал сам путешественник, хвастаясь кулинарными талантами любимой супруги. Он же, в свою очередь, окружает Александру заботой и вниманием. Девушка рассказала, какими памятными и дрогими сердцу подарками балует ее ведущий "Мира наизнанку".

Александра запечатлена в шелковом платье благородного небесно-голубого оттенка. В качестве украшений – несколько колец и серьги с драгоценными камнями глубокого синего оттенка, на руках – изящные золотые браслеты.

"Вспоминаю, как в детстве тянулась ко всему, что блестит. Любила копаться в бижутерии и подбирать украшения. А на свои танцевальные выступления надевала всё лучшее сразу - яркие браслеты, большие серьги-кольца и колье в кристаллах. Любовь к украшениям никуда не делась. Поэтому мой муж всегда знает, что мне подарить. Бывает, из своих экспедиций Дима привозит мне в подарок украшения с какими-то особенными, редкими камнями, которые может и добыть сам. Уже целая коллекция собралась! В ней каждое украшение напоминает мне о чем-то очень сокровенном", - поделилась Александра.

Александра Кучеренко призналась, что очень любит изысканные украшения (фото: instagram.com/aakucherenko)

Комментаторы восхитились красотой и утонченностью Александры и сообщили ей об этом под постом.

Саша нереально красивая

Очень красивая, Сашенька

Сашенька, ты безупречно красива

Боже, как же красиво

Милая, скромная, красивая, талантливая. Комарову очень повезло

Очень красивая

Сашенька, берегите Диму. И любите. Вы очень красивая пара!

Яка Ви чарівна! Комаров найщасливіший

Саша, Ви така мила, тендітна. Стильно одягаєтесь. Молодець. Заслуговуєте на повагу

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Кстати, Дмитрий Комаров и Александра Куреченко показали, как отпраздновали ночь самого мистического праздника в году – Ивана Купала.