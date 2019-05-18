"До мурашек": Тина Кароль заворожила фанов естественной красотой

Тина Кароль часто балует своих поклонников эффектными фото в элегантных и соблазнительных образах. Певица всегда выходит в свет с красивой укладкой и макияжем, восхищая окружающих. Однако она не боится также показать и свою естественную красоту. Так, на своей странице в Instagram поп-дива опубликовала нежный черно-белый снимок, на котором запечатлена без грамма косметики.

На фото Тина приняла чувственную позу и задумчиво смотрит вдаль. Судя по длине ее волос, которые намного короче обычного, это кадр из одной из старых фотосессий знаменитости. Либо же она изменила прическу и обрезала волосы.

Как обычно, Кароль не оставила никакой подписи под снимком.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники были удивлены увидеть подобное фото, однако остались в полном восторге от натуральной красоты Тины и засыпали ее комплиментами, особенно отмечая ее глубокий взгляд.

"Этот взгляд до мурашек"

"Божечки какая ты красивая, такая своя"

"Тинааа, ты так коротко постриглась?"

"Девочка из космоса"

"Афигенная. Самая красивая девушка на этой планете"

"Взгляд завораживает, я под гипнозом"

"Неймовірно, дуже красиво"

"Челюсть отвисла, неземная красота"

"Тина, только ты можешь быть такой эстетичной в каждом изгибе своего тела, и с каждым взглядом"

"Вау, просто наповал, нет слов..."

"Какая изящная женщина"

"Так нежно, словно хлопок"

Напомним, Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки. Певица опубликовала фото в традиционном наряде, а также срисованный с него портрет.

Мы также писали, что в День матери Тина Кароль показала уникальные семейные фото.

Кстати, Тина Кароль привела поклонников в смятение непривычным образом с маской-сеткой.