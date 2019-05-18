"До мурашек": Тина Кароль заворожила фанов естественной красотой

Певица поделилась нежным фото без макияжа
Тина Кароль часто балует своих поклонников эффектными фото в элегантных и соблазнительных образах. Певица всегда выходит в свет с красивой укладкой и макияжем, восхищая окружающих. Однако она не боится также показать и свою естественную красоту. Так, на своей странице в Instagram поп-дива опубликовала нежный черно-белый снимок, на котором запечатлена без грамма косметики.
На фото Тина приняла чувственную позу и задумчиво смотрит вдаль. Судя по длине ее волос, которые намного короче обычного, это кадр из одной из старых фотосессий знаменитости. Либо же она изменила прическу и обрезала волосы.
Как обычно, Кароль не оставила никакой подписи под снимком.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники были удивлены увидеть подобное фото, однако остались в полном восторге от натуральной красоты Тины и засыпали ее комплиментами, особенно отмечая ее глубокий взгляд.
Напомним, Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки. Певица опубликовала фото в традиционном наряде, а также срисованный с него портрет.
Мы также писали, что в День матери Тина Кароль показала уникальные семейные фото.
Кстати, Тина Кароль привела поклонников в смятение непривычным образом с маской-сеткой.