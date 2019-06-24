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С днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенца

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.06.2019 - 19:32
С днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенца
Роузи Хантингтон-Уайтли (Фото: instagram.com/rosiehw)

Модель засыпала сеть милыми фото

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм, которые отправились на отдых в Италию, успели выложить в сеть массу совместных снимков, в том числе с сыном Джеком. А сегодня, 24 июня, модель устроила настоящий бум милых фото – в честь дня рождения сына. Джек Оскар отметил свое 2-летие, и любящая мама засыпала свою страницу в Instagram забавными и трогательными кадрами. Малыш позирует в разных нарядах и локациях, на многих фото он позирует вместе с мамой и папой. Кадры Роузи подписала со всей любовью: "С днем рождения, мой прекрасный малыш", "2 сегодня! Мы любим тебя, маленький J"…

С днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенцаС днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенцаС днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенцаДжек с папой (фото: instagram.com/rosiehw) 

Стоит отметить, что Хантингтон-Уайтли по-прежнему стремится не показывать личико мальчика. На многих фото его скрывает бейсболка, а на остальных Джек Оскар просто отвернут. Но все же большим разнообразием кадров она дала поклонникам понять, что готова на большую откровенность, чем обычно.

С днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенцаС днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенца

С днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенцаРоузи обожает своего малыша (фото: instagram.com/rosiehw) 

Напомним, Роузи и Джейсон познакомились еще в 2010 году на знаменитом музыкальном фестивале Coachella и буквально сразу стали встречаться. Тем не менее, старались не выносить лишний раз свои отношения на обсуждение. Может, поэтому пресса за эти годы много раз их сводила и разводила. Сам же Стетхэм не раз признавался в интервью, что нашел в модели женщину своей мечты и буквально потерял дар речи, впервые увидев ее. А Роузи, которая, кстати, на 20 лет младше своего избранника, признавалась, что ее покорила сила и уверенность Джейсона.

С днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенцаС днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенцаС днем рождения, красавчик! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отмечают 2-летие первенца

Джек очень похож на звездных родителей (фото: instagram.com/rosiehw)  

С 2016-го года пара наконец объявила о помолвке, но долгожданной свадьбы поклонники так и не дождались. Вместо этого появилась не менее радостная новость – супермодель беременна! И вот в 2017-м году на свет появился малыш Джек Оскар. Он стал первым ребенком как для британской красавицы, так и для знаменитого голливудского актера, и они буквально не чают в нем души.

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