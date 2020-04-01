Дмитрий Комаров приготовит танцующую лапшу и попробует на вкус экзотических насекомых

Дима Комаров и Саша Дмитриев (фото: 1+1)

Дмитрий Комаров узнает, как китайцы используют то, что с первого взгляда шокирует каждого европейца, а также откроет секрет самой разнообразной кухни в мире

В новой серии тревел-шоу “Мир наизнанку”, которая выйдет сегодня в 22.45 на канале “1+1”, Дмитрий Комаров продолжит открывать Китай и в этот раз покажет удивительную гастрономическую сторону Поднебесной.

Из всех стран, где за 11 сезонов шоу побывал “Мир наизнанку”, Китай - самая богатая по части кулинарии. В каждом уголке Поднебесной местные кулинарные традиции поражают своим разнообразием - такого количества блюд и закусок не встретишь больше нигде в мире.

В новой серии тревел-шоу Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправляются в одну из провинций Поднебесной - Сычуань, чтобы показать зрителю впечатляющее кулинарное шоу и необычную ферму, где выращивают весьма экзотический продукт для китайских закусок.

Первым пунктом назначения гастрономического путешествия станет кафешка, которая успела прославиться на всю страну благодаря необычному приготовлению традиционной китайской лапши. Каждый день сотни туристов собираются возле этого заведения, чтобы посмотреть на впечатляющее шоу - танец повара с лапшой. А открытая кухня здесь больше похожа на настоящий паркет, где сотрудники ресторана показывают танцевальные “па”, ловко забрасывая в кастрюлю 50-метровые ленты лапши.

Эксклюзивно для “Мира наизнанку” шеф-повар ресторана пустит Дмитрия Комарову на кухню и попробует научить его этому необычному кулинарному ремеслу.

“Танец с лапшой похож на упражнения гимнасток с ленточкой, только лапша очень тонкая, нежная, да еще и скользкая от подсолнечного масла. С ней действительно нелегко справиться, но я - повар отчаянный, и быстро не сдаюсь!” - поделится впечатлениями ведущий.

Следующей кулинарной целью для “Мира наизнанку” станет еще одно очень необычное место - небольшая ферма где выращивают один из элементов китайской кулинарии - тараканов.

Как устроен бизнес по выращиванию насекомых, какие экзотические блюда попробует Дмитрий Комаров и какое экстремальное пари предложит заключить ведущему хозяин фермы - смотрите в новой серии “Мира наизнанку” уже сегодня в 22.45 на канале “1+1”.