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Дмитрий Комаров отправился на поиски Нового Будды, который должен спасти весь мир

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 15:10
Дмитрий Комаров отправился на поиски Нового Будды, который должен спасти весь мир
Дмитрий Комаров (фото: 1+1)

Дмитрий Комаров разгадает таинственные секреты китайских гор и узнает, когда явится Будда Будущего, который спасет мир от кризиса

Сегодня, 29 апреля, в 22.45 на канале «1+1» выходит финальный двойной выпуск весеннего сезона тревел-шоу «Мир наизнанку». Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев, побывав во всех уголках Поднебесной, в этот раз отправятся в самую таинственную часть экспедиции - китайские горы.

Древние китайцы называли горы лестницей в небо и верили, что на их вершине живут боги, от которых произошло человечество. Недостижимые, мистические и необъятные высоты стали для китайцев центром религиозной жизни. В этой части экспедиции по духовным местам Поднебесной Дмитрий Комаров отыщет в горах мистическое послание предков о пришествии на Землю Нового Будды. Жители Китая верят, что Новый Будда сможет сделать весь мир счастливым, остановив кризисы, проблемы и катаклизмы.

Его пришествия буддисты ждут столетиями и передают эту легенду из поколения в поколение. Еще более тысячи лет назад китайцы вырезали в горе гигантскую статую Будды Будущего и утверждают, что он будет выглядеть именно так. Дмитрий Комаров отправится в это место паломничества и покажет зрителям, как древним китайцам удалось вырубить в скале 70-метрового Будду.

Монахи расскажут украинским путешественникам, где именно по древним легендам должен появиться Новый Будда. Изменив маршрут путешествия, команда «Мира наизнанку» отправится в одни из самых красивых монастырей Китая на поиски человека, который изменит жизнь всей планеты.

Дмитрий Комаров отправился на поиски Нового Будды, который должен спасти весь мир

Кроме того, в новой серии «Мира наизнанку» зрителей ждет знакомство с еще одним сверхчеловеком - легендарным мастером, который в буквальном смысле приручил раскаленный металл. Он является одним из последних мастеров тысячелетней китайском традиции и создает опасное и зрелищное шоу - фейерверк из раскаленного до 1600 градусов металла. Дмитрий Комаров узнает все секреты создания необычного салюта под название «Железный цветок», а также сам рискнет стать участником экстремального огненного шоу.

«Если я допущу ошибку, рискую получить сильнейшие ожоги», - поделится своими опасениями перед выходом на сцену ведущий.

Удастся ли Дмитрию Комарову найти будущего Будду, какие еще секреты скрывают мистические вершины Поднебесной, и как жители небольшой китайской деревни прорубили в горах дорогу смерти - смотрите в финальной двойной серии весеннего сезона «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова озадачила сеть высказыванием о муже.

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