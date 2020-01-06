Дмитрий Комаров и его молодая жена трогательно поздравляют с Рождеством из Сингапура

Кучеренко и Комаров вновь подготовили открытку на экзотическом фоне
Известный украинский путешественник Дмитрий Комаров и его супруга, модель и Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко все еще наслаждаются отдыхом в компании друг друга в Сингапуре. В далекую страну пара прилетела на новогодние и рождественские каникулы. Все же Александра и Дмитрий видятся не так и часто, как им бы того хотелось. К примеру, большую часть 2019 году Комаров провел в экспедиции в Бразилии, а также в подготовке к новой серии программ “Мир Наизнанку”. Поэтому любую возможность провести время вместе пара использует по максимуму.
Однако даже в Сингапуре Комаров и Кучеренко не забывают о поклонниках. И присылают свой в прямом смысле теплый привет.
К примеру, молодожены опубликовали фотооткрытку на Новый год 2020, который отпраздновали прямо на пляже! Более того, модель даже умудрилась приготовить оливье в экзотической стране. Так что “самая главная традиция” встречи нового года была соблюдена.
Теперь же звездная пара оставила поздравление на Рождество 2020, которое отмечают сегодня - в ночь на 7 января. И вновь на фоне экзотических пейзажей, что выглядит очень необычно.
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров поздравляют с Рождеством 2020 (фото: instagram.com/komarovmir)
Путешественник в обращении к поклонникам решил также напомнить о своей благотворительной инициативе “Чашка кофе”.
Тем временем поклонники звездной пары поспешили оставить свои восторженные комментарии:
Скриншот комментариев: instagram.com/komarovmir
Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко покорила новогодним ретро-образом.